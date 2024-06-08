Обнадеживающие новости: 9 июня свет почти не будут выключать

В Укрэнерго и ДТЭК порадовали украинцев хорошими новостями. В воскресенье будем со светом чуть ли не весь день. Ограничения все же введут, правда, на несколько часов.

В субботу, 8 июня, также смягчили ограничения, сократив их на два часа. Графики ввели не с 16:00, а с 18:00.

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Как будут отключать свет 9 июня

9 июня все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 22:00,

– говорится в сообщении Укрэнерго.

Ограничения не будут касаться объектов критической инфраструктуры.

В ДТЭК уточнили, что графики стабилизационных отключений будут действовать в Киеве, в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

СЕО Yasno Сергей Коваленко также написал об этом.

"На завтра ограничения только с 20:00 до 22:00. Остальное время должны пройти без отключений", – сообщил он.

Почему свет сейчас выключают реже

Во-первых, на выходных ситуация обычно улучшается. Во-вторых, из ремонта был выведен энергоблок одной из АЭС. Это добавило мощности энергосистеме, к тому же энергетики завершили ремонт на 10 дней быстрее запланированного.

В-третьих, с 8 июня вводят новый порядок применения графиков почасовых отключений. Пока система будет работать в тестовом режиме, но планируют, что новации позволят сделать графики более справедливыми.

Чтобы света было больше, будут доведены лимиты, насколько нужно "разгрузиться" в определенной области.

В связи с этим оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит. По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет большее количество часов,

– сказал первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко.

Но все равно следует экономить электроэнергию. Если во всех квартирах включат кондиционеры, бойлеры, стиральные машины, то очень быстро без света окажется не только этот дом, но и соседние. А вечером и вовсе может не быть ни уличного освещения, ни подсветки в подземных переходах. Поэтому следует не только купить фонарики, павербанки и зарядные станции, но и быть сознательным потребителем.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Советы на случай отключения света

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