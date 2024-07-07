Как обновить данные через ЦПАУ: пошаговая инструкция и перечень необходимых документов
7 июля 2024, 15:47Читати новину українською
До 16 июля 2024 года все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные. В частности, это можно сделать через Центры предоставления административных услуг.
В этом материале 24 Канал подробно рассказывает, как обновить свои данные, посетив ЦПАУ, и что для этого нужно.
Смотрите также Времени почти не осталось: в Минобороны предупредили украинцев об обновлении данных в ТЦК и СП
Пошаговая инструкция обновления данных в ЦПАУ
- Подготовьте необходимые документы. Речь идет о паспорте, РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), также известный как ИНН. Кроме того, возьмите мобильный телефон.
- Найдите ближайший ЦПАУ. Посетите карту центров предоставления административных услуг по ссылке на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
- Выберите на карте свой населенный пункт и найдите удобное для вас отделение ЦПАУ. Осуществить запись для посещения ЦПАУ можно в онлайн-формате, найдя сайт нужного вам отделения.
- Предъявите паспорт, РНОКПП и мобильный телефон работнику, что вас будет обслуживать в ЦПАУ. Укажите свое актуальное место жительства и, если вы хотите, – электронный адрес.
- Получите подтверждение. После внесения данных в электронную систему администратор выдаст вам бумажную выписку с печатью и подписью.
Смотрите также После 16 июля ТЦК будут направлять повестки по почте: адвокат указала на нюансы
Добавим, что обновить свои данные можно также через ТЦК и мобильное приложение Резерв+. Минобороны рассказывало, что уже 2,3 миллиона человек воспользовались программой.