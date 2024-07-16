Последний день обновления данных: под стенами киевских ЦПАУ очереди с 5 утра
Сегодня, 16 июля, у украинцев и украинок есть последняя возможность обновить данные без наложения штрафа. Под столичными ЦПАУ – ажиотаж.
Военнообязанные, которые стоят в очереди рассказывают, что не могли раньше обновить данные по разным причинам и надеются, что в ЦПАУ это получится сделать.
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В очереди – несколько дней
Журналисты Киев24 пообщались с мужчинами, которые с самого утра находятся возле одного из ЦПАУ Днепровского района.
На момент записи комментариев было где-то 9:30. Один из военнообязанных рассказал, что стоит в очереди уже несколько часов.
Я здесь с семи утра. Здесь людей записывают на листочек. Я в очереди – 94,
– сказал киевлянин.
Говорит, что раньше обновить данные не мог из-за сложных семейных обстоятельств. Также мужчина рассказал, что не впервые стоит в очереди. Вчера он также приезжал сюда в половине десятого утра. И тогда его записали 190.
Очень поздно понял, что шансов не будет. Приехал сегодня,
– жалуется военнообязанный.
Почему выбрали ЦПАУ
Еще один киевлянин находился в очереди с 5 утра. Записали его 42. Мужчина признался, почему выбрал именно ЦПАУ для обновления данных. Он надеялся, что ему удастся избежать проблем, которые могли бы возникнуть в случае обновления другими способами. Выбрал ЦПАУ, говорит, потому что хотел быть четко уверенным, что все удастся.
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Очереди в один из ЦПАУ в Днепровском районе Киева 16 июля / Фото Киев24
Напомним, что продление срока для обновления данных не предусмотрено.