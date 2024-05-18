Вручают ли повестки в ЦПАУ после обновления данных

С 18 мая все военнообязанные мужчины в течение 60 дней должны обновить данные. Сделать это можно в приложении Резерв+, или в ТЦК, или ЦПАУ.

Но вручают ли повестку в ЦПАУ после обновления данных обновления данных, ответила директор департамента ЦПАУ КГГА Наталья Шамрай.

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"ЦПАУ таких полномочий не предоставляли"

Чиновница отметила, что после обновления военнообязанными данных при личном приеме в ЦПАУ повестки не выдают.

Хочу подчеркнуть, что повестки выдает ТЦК. И отправлять на ВВК тоже могут исключительно территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Нам как ЦПАУ таких полномочий не предоставляли,

– подчеркнула Наталья Шамрай.

Кстати, обновление данных военнообязанных – новая функция для ЦПАУ. Такими полномочиями их наделили только после того, как 18 мая вступил закон о мобилизации. Ранее в этих учреждениях военнообязанные данные не обновляли.

"Я подчеркиваю, что обновление данных – это лишь одна из функций ЦПАУ. Между тем мы предоставляем 450 видов различных административных услуг, и мы не прекращаем их предоставлять и сейчас", – добавила директор департамента.

Как обновить данные в ЦПАУ

В Минцифры сообщили, что разработали электронный функционал для ЦПАУ, который значительно упростит процесс и разгрузит ТЦК.

Военнообязанный приходит в ЦПАУ, предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их. Администратор вносит данные в электронную систему. Информация автоматически подтягивается в Оберег. Заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.

Как обновить данные в ЦПАУ / Инфографика Минцифры