В Минобороны назвали количество украинцев, которые обновили свои данные
Украинцы продолжают обновлять свои военно-учетные данные после того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. В Минобороны отметили, что чаще всего обновляют свои данные в приложении Резерв+.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. Он также анонсировал обновление в приложении Резерв+, передает 24 Канал.
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Сколько украинцев обновили данные
По словам Лазуткина, уже около 1,5 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои военно-учетные данные. При этом самым популярным способом обновить информацию является приложение Резерв+.
Около 1,5 млн украинцев уже успешно выполнили это требование закона. Лидером по количеству обновлений остается мобильное приложение Резерв+,
– отметили в Минобороны.
Лазуткин также анонсировал новые функции в приложении Резерв+. Так, с 18 июня в нем появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа.
Обновляют свои данные и военнообязанные, которые находятся за рубежом. С момента запуска приложения 18 мая и до сих пор свои военно-учетные данные обновили более 14 тысяч украинцев в 124 странах. В Минобороны добавили, что среди стран-лидеров есть Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Минобороны заявили, что 17-летние юноши, которые находятся за границей должны вернуться в Украину, чтобы стать на воинский учет. В Сухопутных войсках объяснили, что те, кто не станет на учет, получит повестку.
- В Минобороны также объяснили, что статус "в розыске" в приложении Резерв+ имеют военнообязанные, которые нарушили правила воинского учета. В министерстве назвали, в каких случаях военнообязанные оказываются "в розыске", а также отметили, что это может произойти и из-за человеческого фактора.
- Владимир Зеленский заявил, что после того, как 18 мая вступил в силу новый закон, темпы мобилизации возросли. "Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам открыто, она после этого закона, если честно, увеличилась", – заявил президент Украины на совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина – Северная Европа.