Что будет после обновления данных в Резерв+ и стоит ли удалять приложение
После регистрации и обновления данных в Резерв+ вы можете удалить это приложение с телефона, но данные все равно останутся в реестре. Поэтому, делать этого не следует.
Об этом сообщила пресс-секретарь Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алена Кузина в интервью "11 каналу".
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"Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это не правильно", – отметила Кузина.
Она добавила, что после того, как военнообязанный зарегистрировался в приложении "Резерв+" и обновил свои данные, его все же вызовут в ТЦКс помощью повестки или другим способом.
Пресс-секретарь отметила, что первые дни перехода от бумажной системы к цифровой могут быть проблемными из-за количества пользователей, которые установили приложение. Специалисты ликвидируют все проблемы и технические неисправности.
Приложение Резерв+
- Около недели назад заработал электронный кабинет военнообязанного, он доступен через мобильное приложение Резерв+. Программа упрощает процесс обновления данных для военнообязанных граждан Украины, в частности за ее пределами.
- К слову, при выезде за границу пограничники ориентируются на данные военного билета, но не будут принимать во внимание данные из приложения Резерв+. Правда, приложение может понадобиться в случае проверки подлинности военно-учетного документа.
- 18 мая 2024 года вступили в силу обновления законодательства по мобилизации.