Россия имеет продвижение возле 2 населенных пунктов: обновление карты Deep State
- Российские войска продвинулись вблизи 2 населенных пунктов.
- В DeepState указали, что враг продвинулся возле Сухой Балки и Ясенового.
Российские войска продолжают давить по линии фронта. Враг имел продвижение возле 2 населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Перемирие, которого не было, и контратаки под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю
Где продвинулся враг
Вражеские силы не отказываются от намерения захватить украинские территории. Аналитики DeepState обновили карту около 9 часов вечера 22 апреля.
По их данным, оккупанты продвинулись вблизи 2 населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Сухой Балки и Ясенового,
– говорится в сообщении.
Захватчики продвинулись возле Сухой Балки: смотрите на карте
Агрессор продвинулся вблизи Ясенового: смотрите на карте
Смотрите также Украина не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий, – Зеленский
Напомним, что в целом, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Согласно данным Генштаба ВСУ, больше всего противник штурмовал на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора.
Также на Торецком направлении враг совершил 23 атаки. Более 20 боестолкновений произошло и на Курщине.