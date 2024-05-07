Не ТЦК единым: где еще военнообязанным обновить данные с 18 мая
Источник:NV
Подписанный Владимиром Зеленским новый закон о мобилизации должен вступить в силу 18 мая 2024 года. Все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК, впрочем, это не единственный способ это сделать.
По словам представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковника Юрия Глущенко, обновление данных мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет необходимо для оценки государством его мобилизационного резерва. Это будет предусмотрено и новым законом о мобилизации. Впрочем, не всегда возможно обновить данные в ТЦК, ведь иногда они бывают вообще закрыты.
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Какие варианты обновления данных появятся с 18 мая
Многие из мужчин, вероятно, опасаясь не успеть обновить данные за 60 дней после вступления в силу нового закона, пошли в ТЦК уже сейчас. И пока это единственный способ обновления данных. Впрочем, с 18 мая, когда заработает закон об усилении мобилизации, появятся и новые способы.
Юрий Глущенко говорит, что с 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.
У граждан будет возможность авторизовать свои данные через электронный кабинет, через визит в ЦНАП и также непосредственно в ТЦК. Это будет сделано с целью разгрузки ТЦК и чтобы сделать более удобный способ обновления данных для граждан,
– добавил полковник.
Куда жаловаться, если ваш ТЦК закрыт
На сайте Минобороны есть горячая линия, позвонив на которую, нужно назвать причину звонка, неработающий ТЦК, зафиксировать дату и время своего визита. Далее в Вооруженных силах Украины в установленном порядке будут разбираться, почему так случилось.
Последние новости мобилизации в Украине
- Возле ТЦК образовались очереди из-за большого количества желающих обновить данные. В ВСУ дали совет, как избежать стояния в очереди целый день. В Сухопутных войсках говорят, что ТЦК работают круглосуточно и обновить свои данные можно в любое время.
- Мужчинам, которые обновили свои данные в ТЦК с 17 апреля, не нужно будет делать этого снова после 18 мая. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко.
- С 18 мая в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Также тогда заработает электронный кабинет военнообязанного. Нюансы работы с которым рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
- Будет возможность обновить данные дистанционно, без визита в ТЦК. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это будет нужно, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между ним и непосредственно работником ТЦК. Обновить данные можно будет с любой удобной точки, в том числе из-за рубежа.