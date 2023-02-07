Бои за Ивановское могут стать кульминацией Бахмутской оборонной операции, – Жданов

В восточной части города Бахмут Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Если ВСУ остановят окупантов возле села Ивановское, то оборона западной части Бахмута будет иметь смысл.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, украинская армия не выводит войска из Бахмута и героически защищает его.

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Бои за Ивановское будут определяющими

Жданов отметил, что если ВСУ отобьют вражеские атаки возле села Ивановское, то продолжат оборону Бахмута. В случае неудачи украинским военным придется покинуть город.

"Бои за Ивановское могут стать кульминацией Бахмутской оборонной операции. В случае если враг будет там остановлен, то оборона западной части города Бахмута будет иметь смысл", – заявил военный эксперт.

Также он добавил, что сейчас российские войска хотят выйти на линию Марьинка – Угледар для дальнейшего наступления на Курахово.

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У мобилизованных из псевдореспублики огромные потери

Как сказал Олег Жданов, силы военных из временно оккупированной части Донецкой области существенно истощены. Мужчин, которых там ловили прямо на улице и в магазинах, уже почти не осталось.

Военный эксперт отметил, что их потери пополняют мобилизованные в России. Он напомнил, что летом 2022 года российский генштаб заявил об объединении сил России и псевдореспублик.

"Войска псевдореспублик стали укомплектовывать за счет мобилизованных в России. "Мобиков" везут туда и ставят в строй в эти части. Ими пополняют потери. Но только личным составом. Техники у них нет", – говорит он.

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