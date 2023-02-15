Украина титанически защищает Бахмут: ISW о стратегии ВСУ и ее влиянии на весеннее контрнаступление
Источник:ISW
Ожесточенные бои близ Бахмута не утихают ни днем, ни ночью. И хотя ряд аналитиков предполагают, что Украине все же следует отвести оттуда войска, наше военное руководство против такого решения.
Заметим, что это очень беспокоит Запад. Ведь там убеждены, что у украинского войска нет слишком много ресурсов. Мол, между обороной Бахмута и весенним контрнаступлением нужно будет выбирать.
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Украина продолжает защищать Бахмут
В Институте по изучению войны сначала сослались на The Washington Post. В издании отметили, что оборонные планировщики США проанализировали ситуацию на фронте и озвучили свой вердикт. И он должен заставить Украину предстать перед выбором: идти в контрнаступление весной или продолжать оборонять Бахмут. Мол, делать это одновременно у нас нет возможности.
В то же время, аналитики из Института считают, что решение продолжить оборону Бахмута, вероятно, стратегически обосновано. Ведь защита города, насколько бы сложно это ни было, заставила Кремль:
- использовать значительное количество наемников из ЧВК "Вагнера";
- привлечь российские воздушно-десантные силы для поддержания изнурительного продвижения.
Более того, составители отчета предполагают, что оборона Бахмута лишь поспособствует контрнаступлению. А все потому, что нашим военным удалось добиться деградации значительных российских сил. Если бы врагу удалось захватить город без значительного сопротивления, это дало бы надежду на расширение операций. Что в свою очередь заставило бы ВСУ строить оборонительные позиции на менее благоприятной для них местности.
Итак, предполагают в Институте, оборона Бахмута и попытки создать условия для ведения контрнаступления, вероятно, взаимодополняемы. В то же время, это не взаимоисключающие действия, подчеркивают составители отчета. Аналитики подчеркнули, что успехи врага в Бахмуте позволили бы ему продолжать свое наступление.
ВСУ не сдадут Бахмут
- Об этом заявил заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко. Он подчеркнул, что из города никто выходить не собирается. Бахмут обороняют на каждой его улице. Ведь каждая улица и каждая постройка – крепость сейчас.
- В то же время в боях за Бахмут враг продолжает нести колоссальные потери. Нашим защитникам удалось превратить в решето самолет Пригожина. Между тем, пропагандисты продолжают отрабатывать деньги. Они уверяют, что уничтоженный самолет можно будет быстро восстановить и отправить обратно в бой. Но видео, которое они сами выложили, свидетельствует об обратном.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Он отметил, что каждый метр, выигранный вблизи Бахмута, Угледара, Марьинки и других общин Донбасса, – "сокращение российской агрессии на недели".