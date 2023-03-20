Два месяца интенсивных боев: в Минобороны назвали командиров, управляющих обороной Бахмута

Не один месяц бои в Бахмуте и близ города самые ожесточенные на фронте. Более того, проходит второй месяц с момента обострения боев и возобновления наступления окупантов на город-крепость.

Мало кто верил, что в таких интенсивных боях можно удержать город больше недели или двух. Однако, несмотря на адские условия, защитники держат его месяцами.

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Все – благодаря героизму украинских воинов

Как подчеркнула заместитель министра обороны Анна Маляр, удается делать невозможное благодаря мужеству украинских защитников и разумному руководству военных.

Благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров – оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны,

– подчеркнула она.

Командование, управляющее обороной

Анна Маляр отметила профессиональную и взвешенную работу командования и поименно назвала командиров, благодаря умелому руководству которых город все еще крепко стоит. Так:

руководит обороной Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов ,

, обороной восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, руководит командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ,

, также частью восточного фронта руководит Командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский ,

, а непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриг 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Александр Пивненко.

Отметим, что по словам заместителя министра обороны, сейчас Украина находится в активной динамике боев за Бахмут. Так что говорить о кульминации обороны города можно будет только с течением времени. Однако военные Украины делают все возможное для того, чтобы защитить Бахмут, уничтожить как можно больше оккупантов и не дать врагу выполнить его задачи. В частности, не дать окружить город и продвинуться вглубь нашего государства.

Что происходит вблизи Бахмута: последние новости

Город-крепость Бахмут держит оборону именно благодаря нашим воинам, но им каждый день нужна наша поддержка. Сейчас на нашем Благотворительном фонде идет сбор на 3 дрона DJI Mavic 3 для воинов из подразделения "Ведьмака". Цель – 200 тысяч гривен. Подробнее о сборе и о том, как к нему присоединиться – по ссылке