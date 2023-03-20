Два месяца интенсивных боев: в Минобороны назвали командиров, управляющих обороной Бахмута
Источник:Анна Маляр
Не один месяц бои в Бахмуте и близ города самые ожесточенные на фронте. Более того, проходит второй месяц с момента обострения боев и возобновления наступления окупантов на город-крепость.
Мало кто верил, что в таких интенсивных боях можно удержать город больше недели или двух. Однако, несмотря на адские условия, защитники держат его месяцами.
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Все – благодаря героизму украинских воинов
Как подчеркнула заместитель министра обороны Анна Маляр, удается делать невозможное благодаря мужеству украинских защитников и разумному руководству военных.
Благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров – оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны,
– подчеркнула она.
Командование, управляющее обороной
Анна Маляр отметила профессиональную и взвешенную работу командования и поименно назвала командиров, благодаря умелому руководству которых город все еще крепко стоит. Так:
- руководит обороной Бахмута бригадный генерал Андрей Гнатов,
- обороной восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, руководит командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский,
- также частью восточного фронта руководит Командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский,
- а непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриг 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной Гвардии полковник Александр Пивненко.
Отметим, что по словам заместителя министра обороны, сейчас Украина находится в активной динамике боев за Бахмут. Так что говорить о кульминации обороны города можно будет только с течением времени. Однако военные Украины делают все возможное для того, чтобы защитить Бахмут, уничтожить как можно больше оккупантов и не дать врагу выполнить его задачи. В частности, не дать окружить город и продвинуться вглубь нашего государства.Обратите внимание! Город-крепость Бахмут держит оборону именно благодаря нашим воинам, но им каждый день нужна наша поддержка. Сейчас на нашем Благотворительном фонде идет сбор на 3 дрона DJI Mavic 3 для воинов из подразделения "Ведьмака". Цель – 200 тысяч гривен. Подробнее о сборе и о том, как к нему присоединиться – по ссылке.
Что происходит вблизи Бахмута: последние новости
- Уже долгое время оккупационные войска России не покидают попыток захватить украинский Бахмут. Так что самая горячая точка в театре боевых действий сейчас именно вблизи этого восточного города.
- Однако следует отметить, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убежден – планы российских захватчиков по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Более того, по словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, россияне тактически не могут завершить операцию по захвату украинского города-крепости.
- О кульминационных моментах на Бахмутском направлении говорят и другие военные эксперты. Они отмечают, что дневной уровень атак оккупантов снизился в половину. Впрочем, в России до сих пор остаются ресурсы для продолжения в городе кровавых боев. В частности, сейчас россияне давят со стороны реки Бахмутка.