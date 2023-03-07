ВСУ держат позиции в Бахмуте и довольно успешно ведут уличные бои, – Жданов

Город Бахмут стал символом непокорности украинского народа за последние более полугода. ВСУ продолжают преданно сдерживать наступательные действия врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, войска окупантов истощаются больше.

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ВСУ ослабляют давление россиян

Олег Жданов объяснил, что обе стороны хотят как можно больше истощить противника.

"У нас это получается лучше", – подчеркнул он.

По его мнению, ситуация в Бахмуте тяжелая, но контролируемая.

В городе мы держим позиции, держим центр и западную часть города и успешно ведем уличные бои,

– рассказал Жданов.

По его словам, зашедшие в Бахмут ССО сейчас выполняют боевые задачи по уничтожению противника в условиях городской застройки.

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Значительные потери врага

Военный эксперт сосредоточил внимание на том, что самая главная проблема Бахмута – это коридор питания группировки войск, стоящей на его защите.

"Он достаточно узкий – всего 5 километров", – подчеркнул он.

Жданов объяснил, что путь логистического обеспечения украинской армии постоянно простреливается оккупантами.

К тому же, чтобы подвезти ВСУ боеприпасы, стоит преодолеть длинную дорогу, которая тянется до начала высот перед Временным Яром. Там находится наша артиллерия.

Впрочем, несмотря на это, украинские военные продолжают уничтожать врагов.

Мы обороняемся, а они атакуют, поэтому мы больше истощаем русские войска в этом городе,

– убежден Олег Жданов.

По его словам, доказательство этого – потери "вагнеровцев", составляющие более 10 тысяч личного состава в борьбе только за Соледар и Бахмут.

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