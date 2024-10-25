Оборона или наступление: к чему готовятся оккупанты на Запорожье
Подавляющее большинство информации о состоянии дел на фронте в течение последних недель касается преимущественно Востока Украины. Тогда как на Юге россияне вынуждены в основном обороняться, не имея резервов для наступления.
Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что, резервы россиян ощутимо исчерпались.
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Россияне страдают от нехватки резервов
Военный эксперт отметил, что прежде всего удачный результат имеет операция в Курской области, которая сковала там россиян и заставила перебрасывать дополнительные войска с Донбасса. Именно там оккупанты и сосредоточили самый большой контингент.
Все имеющиеся резервы и наиболее боеспособные подразделения россияне используют на Покровском направлении, также у Селидово и Курахово. Поэтому на Юге и Запорожье разве что будут обороняться. Наступать на этих направлениях им нечем,
– сказал Свитан.
Конечно, от планов по захвату Запорожья и Херсонщины, так же как и Луганщины и Донетчины россияне не отказываются. Но это не произойдет в ближайшей перспективе, уверен летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе.
"Это у них зафиксировано в Конституции. Поэтому "рисовать" эти планы они себе будут и дальше. Но возможностей воплотить это в жизнь пока не видно", – отметил военный эксперт.
Также Роман Свитан добавил, что в случае достаточного количества вооружения Силы обороны смогут заставить россиян перебросить еще больше войск на Курщину, таким образом ослабив оккупантов на линии фронта в Украине.