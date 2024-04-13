Ворвались на внедорожниках и выбили россиян: ВСУ показали эксклюзивное видео из Красногоровки
Источник:Militarnyi
Украинские военные на внедорожниках HMMWV выбили оккупантов из домов Красногоровки. Они поделились видео успешной операции.
На Новопавловском направлении продолжаются ожесточенные бои, сейчас эпицентром является именно Красногоровка. Титаническими усилиями Вооруженные Силы сдерживают натиск врага, отбивая регулярные атаки.
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Впечатляющее видео из Красногоровки
В сети показали видео, как в Красногоровке бойцы Волновахского батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны на внедорожниках HMMWV ворвались к оккупантам. Приблизившись к домам, машины начали ввести плотный огонь. Затем украинские бойцы забросили взрывчатки в дома и отъехали.
Наши воины вели ближний бой в городской застройке, минометчики их поддерживали, а тем временем пилоты дронов-камикадзе поражали вражескую технику, что пыталась прорвать нашу оборону,
– рассказали военные.
В бригаде отметили, что российский штурм отбит, противник закрепиться не смог.
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Ситуация на фронте
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Восточном фронте в течение последних дней существенно обострилась. Это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий россиян после выборов. При поддержке бронетехники враг атакует позиции на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях.
- В частности, тяжелая ситуация в направлении Часового Яра – однако пока российских военных нет ни в городе, ни в окрестностях. По словам командира батальона "Ахиллес", враг активно штурмует Богдановку и Ивановское. Более 70% Богдановки оккупировано, а в Ивановке ситуация похожа.
- Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1030 оккупантов на разных участках фронта. Также уничтожено 23 танка, 32 артсистемы, 47 бронированных машин и другое оснащение. Общие потери врага в живой силе составляют 452 760 человек.