Ворвались на внедорожниках и выбили россиян: ВСУ показали эксклюзивное видео из Красногоровки

Украинские военные на внедорожниках HMMWV выбили оккупантов из домов Красногоровки. Они поделились видео успешной операции.

На Новопавловском направлении продолжаются ожесточенные бои, сейчас эпицентром является именно Красногоровка. Титаническими усилиями Вооруженные Силы сдерживают натиск врага, отбивая регулярные атаки.

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Впечатляющее видео из Красногоровки

В сети показали видео, как в Красногоровке бойцы Волновахского батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны на внедорожниках HMMWV ворвались к оккупантам. Приблизившись к домам, машины начали ввести плотный огонь. Затем украинские бойцы забросили взрывчатки в дома и отъехали.

Наши воины вели ближний бой в городской застройке, минометчики их поддерживали, а тем временем пилоты дронов-камикадзе поражали вражескую технику, что пыталась прорвать нашу оборону,

– рассказали военные.

В бригаде отметили, что российский штурм отбит, противник закрепиться не смог.

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Ситуация на фронте