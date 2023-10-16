"Не хочу себя нагружать": как украинцы отвечали на вопросы об обороне Мариуполя
Источник:Денис Кошельник
Прямо на улицах у людей решили спросить, что знают об обороне Мариуполя, которая длилась почти три месяца. Из опроса стало известно, что некоторые украинцы отстранились от новостей и не следили за историей блокады города.
Украинские защитники стояли на защите Мариуполя 86 дней – с первого дня полномасштабного вторжения России. Воины получили приказ о сохранении жизни 16 мая и вышли в почетный плен.
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Что украинцы знают о защитниках Мариуполя
Украинский журналист решил спросить граждан, что те знают об обороне Мариуполя и о дальнейшей судьбе защитников, защищавших город. Некоторые украинцы на второй год войны отвечали, что не слышали ничего, или просто не интересовались этим.
Ничего не знаю, я не читаю новости. Я не люблю погружать себя плохими новостями. Я за добро, а там все плохое – я не хочу себя нагружать,
– ответил один из опрашиваемых.
Однако некоторые люди все же знали, что оборона города "Азовом" в окружении россиян продолжалась почти 90 дней. Также украинцы отвечали, что знают о том, что было в официальных источниках. Отдельные граждане припоминают о приказе руководства на выход из "Азовстали".
На вопрос о том, чем все закончилось, один из молодых ребят перепутал завод, где укрылись мариупольцы с АЭС. А одна из женщин ответила, что не следила за этим, потому что находилась в Германии – там якобы свои дела и не было времени.
Опросы по защите Мариуполя: смотрите видео
Что произошло с защитниками Мариуполя
- В конце сентября в Ростове-на-Дону россияне начали новое "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". Известно, что 24 воина хотят приговорить к пожизненному заключению. Россияне инкриминировали украинцам "насильственный захват власти" и "участие в террористической организации".
- По состоянию на сейчас более 1500 защитников Мариуполя до сих пор в руках врага, среди них – около 700 азовцев. Россия умалчивает количество пленных, поэтому о бойцах узнавали только по словам других украинцев, которым удалось вернуться домой.
- Чтобы узнать, что происходило в Мариуполе во время блокады, можно просмотреть украинский документальный фильм о страшных событиях войны "20 дней в Мариуполе". Журналистам удалось зафиксировать смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений в окруженном россиянами городе.