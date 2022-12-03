Россияне не успевают строить оборону, – полковник запаса рассказал о ситуации на фронтах

Россияне пытаются строить линии обороны, но им не хватает времени. Уже сейчас заметно, по каким направлениям россияне планируют уходить, а какие будут защищать.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, к чему готовится враг.

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Ситуация в Луганской области

Свитан рассказал, что на Луганском направлении россияне строят две линии обороны:

По реке Красная между Сватовым и Кременной. Эту линию обороны ВСУ могут преодолеть без усилий, потому что она довольно легкая. Надо, чтобы земля подсохла, и могла идти тяжелая техника. Тогда мы сможем ее где-нибудь проколоть и выйти на оперативное пространство.

По реке Айдар между Старобельском и Счастьем. Это уже основная линия обороны россиян, с ней будет труднее, ведь сюда россияне опрокинули войска из Херсона. Впрочем, им все равно не хватает времени, чтобы построить качественную оборону.

Реальные настоящие крепкие линии обороны готовятся полгода. Однако я думаю, что мы не будем брать 2 линию обороны. Будет сразу Счастье и выход на Луганск, а эту линию обороны можно оставить на потом,

– заметил военный эксперт.

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Ситуация на Юге

Полковник запаса продолжил, что похожая ситуация и на Юге Украины:

Россияне не собираются долго обороняться в Херсонской и Запорожской областях. Здесь они строят линию обороны для прикрытия ухода основных войск. Похожее было и на правобережье Херсона.

Основная линия обороны россиян на Юге на линии Чонгар – Арабатская стрелка. Впрочем, и здесь они поздно начали строить линию обороны. Полгода у них не будет, ведь ВСУ приблизятся к этим позициям гораздо быстрее.

"Поэтому эти линии не будут залиты в бетон, или этот бетон будет не столь застывшим, чтобы прикрывать россиян от украинской артиллерии. Я не думаю, что для нас эти линии будут проблемами, потому что россияне не успевают, а наша дальнобойная артиллерия работает вдоль Запорожского фронта на глубину до 40 километров", – подчеркнул лётчик-инструктор.

Он добавил, что когда ВСУ приблизятся к Чонгару и Арабатской стрелке артиллерия и, конечно, HIMARS, смогут доставать в глубь Крыма. Поэтому ВСУ будут выжигать оккупантов и с полуострова.

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