Оборонцы ликвидировали трех капитанов российской армии: в ГУР рассказали об операции

Разведчики утром 27 декабря обнародовали детали операции по уничтожению вражеских офицеров. Метким ударом HIMARS они не дали завершить оккупантам совещание на Запорожье.

Интересно, что в Генштабе утром 27 декабря написали, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Был уничтожен один пункт управления, одна вражеская артиллерийская система и один другой важный объект противника. Но места ударов не указали, поэтому не известно, идет ли речь об операции на Запорожье.

Смотрите также 56 тысяч неопознанных в Ростове: разведка перехватила признание оккупанта об огромных потерях

На Запорожье уничтожили трех российских капитанов

Как это часто бывает, операцию совместно проводили различные подразделения Сил обороны. К успеху привели действия бойцов Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск "Таврия".

Погибшие оккупанты на Запорожье / Фото ГУР

Разведчики узнали, когда запланирована встреча с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил России в Запорожской области. Данные проверили и подтвердили. Далее военные разведчики разработали план операции. К ним силами и средствами присоединились ОУВ "Таврия" и тактическая группа "Тайфун" СБУ.

Сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар из HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны. В результате операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео удара по россиянам на Запорожье

В ГУР привели фамилии ликвидированных военных преступников:

Нагорный Дмитрий Олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка;

Крохмалев Григорий Александрович, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка;

Фомин Юрий Викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы.

Все погибшие имели звание капитана.