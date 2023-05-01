Военный аналитик указал на важную проблему российских оборонных сооружений
Россияне на временно оккупированных территориях Украины строят оборонительные сооружения в надежде, что они спасут их от контрнаступления ВСУ. Недооценивать противника не стоит, однако есть факторы, которые следует принимать во внимание.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он объяснил, почему можно сомневаться в надежности оборонительных сооружений российских окупантов.
Кстати говоря Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам
Не видя лично трудно оценить эффективность оборонительных сооружений окупантов. Однако Харук заметил важную деталь – для постройки они привлекали гражданских подрядчиков.
Гражданский подрядчик – это не тот, кто будет защищать эти позиции. Не думаю, что они построены продуманно и достаточно устойчивы к нашей атаке,
– добавил говорящий.
Надежность обороны под вопросом
По словам Харука, подготовка позиций – это работа длительная, кропотливая, требующая многократного рекогностирования (разведки о месте противника – 24 канал) офицерами, инженерами, которые понимаю, как привязать те или иные заграждения к конкретной местности.
Но если это поручают гражданским подрядчикам, и у них есть показатели: кубометры выброшенного грунта или залитого бетона или погонные метры траншеи и все. Возможно, это российское "авось" здесь сыграет нам на руку, но еще раз подчеркиваю – врага недооценивать не надо,
– резюмировал военный аналитик.
Харук подверг критике российские оборонные сооружения: смотреть видео
Где россияне строят оборонительные сооружения
- На спутниковых снимках видно, что россияне строят оборонительные сооружения почти по всему полуострову Крым. Рыют окопы на пляжах Евпатории, в районе российского пункта пропуска "Армянск", вблизи Перекопского вала, за Чонгаром и т.д.
- Во временно оккупированном городе Мелитополь на Запорожье местные сфотографировали прямо на улицах оборонные сооружения "зубы дракона". По сообщениям городского головы, враг располагает их все ближе к гражданским застройкам.
- Вблизи Старобельска на Луганщине россияне начали строить вторую линию обороны. По словам бывшего председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне роют там окопы, блиндажи, капониры.