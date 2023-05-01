Военный аналитик указал на важную проблему российских оборонных сооружений

Россияне на временно оккупированных территориях Украины строят оборонительные сооружения в надежде, что они спасут их от контрнаступления ВСУ. Недооценивать противника не стоит, однако есть факторы, которые следует принимать во внимание.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он объяснил, почему можно сомневаться в надежности оборонительных сооружений российских окупантов.

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Не видя лично трудно оценить эффективность оборонительных сооружений окупантов. Однако Харук заметил важную деталь – для постройки они привлекали гражданских подрядчиков.

Гражданский подрядчик – это не тот, кто будет защищать эти позиции. Не думаю, что они построены продуманно и достаточно устойчивы к нашей атаке,

– добавил говорящий.

Надежность обороны под вопросом

По словам Харука, подготовка позиций – это работа длительная, кропотливая, требующая многократного рекогностирования (разведки о месте противника – 24 канал) офицерами, инженерами, которые понимаю, как привязать те или иные заграждения к конкретной местности.

Но если это поручают гражданским подрядчикам, и у них есть показатели: кубометры выброшенного грунта или залитого бетона или погонные метры траншеи и все. Возможно, это российское "авось" здесь сыграет нам на руку, но еще раз подчеркиваю – врага недооценивать не надо,

– резюмировал военный аналитик.

Харук подверг критике российские оборонные сооружения: смотреть видео

Где россияне строят оборонительные сооружения