Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт та аналітик Андрій Харук. Він пояснив, чому можна сумніватися в надійності оборонних споруд російських окупантів.

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Не бачивши особисто важко оцінити ефективність оборонних споруд окупантів. Однак Харук зауважив важливу деталь – для побудови вони залучали цивільних підрядників.

Цивільний підрядник – це не та людина, яка буде захищати ці позиції. Не думаю, що вони побудовані продумано і є достатньо стійкими до нашої атаки,

– додав мовець.

Надійність оборони під питанням

За словами Харука, підготовка позицій – це робота тривала, копітка, яка потребує багаторазового рекогностування (розвідки про місце противника – 24 канал) офіцерами, інженерами, які розумію, як прив'язати ті чи інші загородження до конкретної місцевості.

Але якщо це доручають цивільним підрядниками, і в них є показники: кубометри викинутого ґрунту чи залитого бетону, чи погонні метри траншеї і все. Можливо, це російське "авось" тут зіграє нам на руку, але ще раз підкреслюю – ворога недооцінювати не треба,

– резюмував військовий аналітик.

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