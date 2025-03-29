Украина пока не получает новую военную помощь от США. Это может негативно повлиять на военные возможности Сил обороны, несмотря на попытки европейских партнеров покрыть недостаток.

OSINT-аналитик, военный эксперт Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что Украина делает все возможное, чтобы уменьшить собственную зависимость от Соединенных Штатов Америки. Европейский Союз также пытается увеличивать поддержку для ВСУ.

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Военная помощь для Украины

Виталий Кононученко отметил, что несмотря на попытки ЕС увеличивать масштабы военной помощи Украине их объемы далеки от тех размеров, которые нужны.

Наш (украинский – 24 Канал) ВПК работает на пределе своих возможностей, чтобы обеспечивать всем, что производит, Силы обороны. Однако, к сожалению, ни Европа, ни Украина не производят определенные технологии, которые есть только в США,

– сказал он.

Военный эксперт объяснил, что Европейский Союз никогда не сможет предоставить нам достаточное количество ракет для системы Patriot, ведь их изготавливают только американцы.

Важно! Украина не рассматривает полученную военную помощь как долг, но понимает, что будущая поддержка со стороны США будет иметь определенные условия. Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас страны работают над формированием партнерских отношений, а новое соглашение по полезным ископаемым тщательно изучать специалисты. В то же время в апреле во время встречи в формате "Рамштайн" ожидается объявление новых оборонных пакетов для Украины.

К сожалению, Европа также не сможет обеспечить украинские войска достаточным количеством бронетехники и разведданными для ударов по россиянам.

Конечно, мы стараемся становиться как можно более субъективными, несмотря на помощь США. Однако полной независимости достичь не удастся из-за того места, которое американцы занимают в системе мировой безопасности и вооружения,

– подчеркнул Виталий Кононученко.

Он также добавил, если в США захотят, то смогут не предоставить Украине доступ на использование даже части европейской техники, в которой есть американские компоненты.