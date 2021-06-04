Обострение на границе с Таджикистаном: Кыргызстан начал эвакуацию населения, – СМИ

4 июня 2021 , 19:24
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Источник:

24.kg

В местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, что в Кыргызстане, эвакуируют людей. Перед этим Кыргызстан говорил о скоплении войск на границе с Таджикистаном.

Сейчас официальные власти не подтвердили эту информацию. Об эвакуации сообщили журналисты со ссылкой на местных жителей.

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Кыргызстан эвакуирует людей с пограничного участка

Эвакуируют людей пожилого возраста, женщин и детей. Их просят приехать в населенный пункт Дароот-Коргон. Однако полномочный представитель правительства в Ошской области пока не комментирует ситуацию.

Сначала сказали, что переговоры проводит Камчибек Ташиев, позже попросили проехать в другое место,
– рассказали люди.

Кстати, перед тем Государственная пограничная служба Кыргызстана пожаловалась на обострение ситуации на границе с Таджикистаном. По предварительным данным, именно Таджикистан стягивает к границе технику и военнослужащих.

Эвакуация происходит в приграничном Чон-Алайском районе: смотрите на карте

Коротко об обострении ситуации между странами

  • Таджикистан в ночь на 4 июня начал устанавливать контейнер на участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области и зашел на территорию Кыргызстана до тысячи метров.
  • Хотя 2 мая Таджикистан и Кыргызстан начали отводить войска из зоны конфликта.
  • Кроме того, 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь до 20:00 по местному времени.
  • Конфликт возник 28 апреля на спорном участке границы. Он случился после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.
  • Тогда Кыргызстан и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.
  • Из-за конфликта погибли более 34 человек.
Автор: Діана Квасневська