"Обострение из-за провокаций России": Резников встретился с Беном Уоллесом

Резников встретился с госсекретарем по вопросам обороны Британии и Северной Ирландии Беном Уоллесом. Они отметили "обострение ситуации безопасности из-за безответственных и провокационных действий России".

Встреча состоялась 16 ноября во время рабочего визита Уоллеса в Украину. Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.

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Резников и Уоллес обсудили ситуацию на Востоке Украины

Члены обеих делегаций констатировали факт дальнейшего обострения ситуации безопасности из-за безответственных и провокационных действий России,

– заявили в министерстве.

Во время встречи политики обсудили:

вопросы развития ситуации на оккупированных территориях Востока Украины и вокруг ее границ;

сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате.

Кроме того, рассмотрели вопрос использования Россией гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжение милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствование со стороны страны-оккупанта свободному судоходству.

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Во время встречи обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, реализацию подписанного в Лондоне Межправительственного рамочного соглашения, которое позволит перейти к практической реализации проектов по развитию потенциала Военно-Морских сил ВСУ.

Бен Уоллес подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине относительно:

развития демократии;

проведении реформ;

развития возможностей ВСУ;

а также реализации евроатлантической интеграции Украины.

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