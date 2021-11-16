"Обострение из-за провокаций России": Резников встретился с Беном Уоллесом
Источник:Минобороны Украины
Резников встретился с госсекретарем по вопросам обороны Британии и Северной Ирландии Беном Уоллесом. Они отметили "обострение ситуации безопасности из-за безответственных и провокационных действий России".
Встреча состоялась 16 ноября во время рабочего визита Уоллеса в Украину. Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.
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Резников и Уоллес обсудили ситуацию на Востоке Украины
Члены обеих делегаций констатировали факт дальнейшего обострения ситуации безопасности из-за безответственных и провокационных действий России,
– заявили в министерстве.
Во время встречи политики обсудили:
- вопросы развития ситуации на оккупированных территориях Востока Украины и вокруг ее границ;
- сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате.
Кроме того, рассмотрели вопрос использования Россией гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжение милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствование со стороны страны-оккупанта свободному судоходству.
Резников обсудил углубление двустороннего сотрудничества с госсекретарем по обороне Британии
Во время встречи обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, реализацию подписанного в Лондоне Межправительственного рамочного соглашения, которое позволит перейти к практической реализации проектов по развитию потенциала Военно-Морских сил ВСУ.
Бен Уоллес подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине относительно:
- развития демократии;
- проведении реформ;
- развития возможностей ВСУ;
- а также реализации евроатлантической интеграции Украины.
Коротко о войсках России на границе Украины
- Об увеличении количества войск России на границе с Украиной СМИ начали писать в конце октября. В частности издание The Washington Post заявило, что Россия вновь наращивает войска на границе с Украиной.
- 14 ноября спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ситуация напоминает начало 2014 года.
- 15 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал быть готовым к полномасштабному вторжению агрессора в нашу страну.
- СМИ написали, что Великобритания готова направить в Украину примерно 600 бойцов сил спецназначения.
- 15 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что министры иностранных дел Германии и Франции на встрече в Брюсселе четко обозначили свою позицию относительно агрессии России. Они едины во мнении, что Кремль столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.