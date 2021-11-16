Зустріч відбулась 16 листопада під час робочого візиту Воллеса до Україну. Про це повідомили на сайті Міноборони України.

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Резніков та Воллес обговорили ситуацію на Сході України

Члени обох делегацій констатували факт подальшого загострення безпекової ситуації через безвідповідальні та провокативні дії Росії,

– заявили у міністерстві.

Під час зустрічі політики обговорили:

питання розвитку безпекової ситуації на окупованих територіях Сходу України та навколо її кордонів;

співробітництво України з НАТО та у двосторонньому форматі.

Окрім того, розглянули питання використання Росією гібридних методів ведення війни як проти України, так і країн-членів ЄС та НАТО, а також продовження мілітаризації Азово-Чорноморського регіону та перешкоджання з боку країни-окупанта вільному судноплавству.

Резніков обговорив поглиблення двосторонньої співпраці з держсекретарем з оборони Британії

Під час зустрічі обговорили двосторонню співпрацю. Зокрема реалізацію підписаної у Лондоні Міжурядову рамкову угоду, яка дозволить перейти до практичної реалізації проєктів з розвитку спроможностей Військово-Морських сил ЗСУ.

Бен Воллес наголосив, що Велика Британія продовжить надавати підтримку Україні щодо:

розвитку демократії;

проведенні реформ;

розвитку спроможностей ЗСУ;

а також реалізації євроатлантичної інтеграції України.

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