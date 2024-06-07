Обращение Джо Байдена: онлайн-трансляция
7 июня 2024, 17:01Читати новину українською
В пятницу, 7 июня, Джо Байден выступает с обращением. 24 Канал ведет онлайн-трансляцию события и оперативно расскажет о заявлениях американского президента.
Байден, как и многие мировые лидеры в эти дни, находится во Франции. Там он посетил торжественные мероприятия ко дню высадки союзников в Нормандии и встретился с Зеленским.
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Заявления Байдена во Франции
Обращение президента США началось с часовой задержкой, в 17:40.