Обращение Джо Байдена: онлайн-трансляция

В пятницу, 7 июня, Джо Байден выступает с обращением. 24 Канал ведет онлайн-трансляцию события и оперативно расскажет о заявлениях американского президента.

Байден, как и многие мировые лидеры в эти дни, находится во Франции. Там он посетил торжественные мероприятия ко дню высадки союзников в Нормандии и встретился с Зеленским.

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Заявления Байдена во Франции

Обращение президента США началось с часовой задержкой, в 17:40.