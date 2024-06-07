Байден, як і багато світових лідерів у ці дні, перебуває у Франції. Там він відвідав урочисті заходи до дня висадки союзників у Нормандії і зустрівся з Зеленським.

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Заяви Байдена у Франції

Звернення президента США розпочалося із годинною затримкою, о 17:40. Перші слова стосувалися висадки союзників у Нормандії 1944 року. Байден яскраво змалював, як солдати бігли крізь вогонь і підіймалися по скелях.

Це був великий поворот у війні. Коли я дивлюсь на ці скелі, я думаю: як їм удалося це зробити. Навіть поранені, рейнджери продовжували бігти вперед,

– сказав він.