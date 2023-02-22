Во время послания Путина в зале не было нескольких ключевых фигур из его окружения: о ком говорится

21 февраля Владимир Путин выступил со своим обращением к Федеральному собранию. Однако на мероприятии не было сразу нескольких ключевых фигур из окружения российского диктатора.

Отсутствие чиновников было замечено пользователями социальных сетей. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Выступление Путина – это 2 часа низкокачественной лжи, но россиянам подойдет, – политтехнолог

Кто не попал на обращение Путина

Так, в зале во время речи российского диктатора не было:

мэра Москвы Сергея Собянина,

главы Чечни Рамзана Кадырова,

командующего Объединенной группировкой войск Валерия Герасимова,

заместителя Герасимова Сергея Суровикина,

руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Некоторые телеграм-каналы отследили, что личный самолет Кадырова в то время улетел в Абу-Даби. Ранее сообщалось, что председатель Чечни сейчас проводит значительную часть времени в ОАЭ.

Одно из пропагандистских изданий заявило, что мэр Москвы Собянин не смог прийти на стендап Путина в связи с болезнью.

А вот Евгения Пригожина не было на заседании диктатора, вероятно, из-за скандала с Минобороны России. Так, глава ЧВК "Вагнера" неоднократно критиковал российское Минобороны за нехватку снарядов и вооружения, за тактические просчеты на поле боя и за то, что Минобороны приписывает себе успехи его наемников.

Главные заявления Путина во время речи 21 февраля