Операция "Большое наступление" и магия цифр: чего ждать от обращения Путина 21 февраля

В экспертной среде существует убеждение о склонности руководства России к нумерологии и вере в магию цифр. Учитывая это, в приближении даты 24 февраля (ровно год с начала полномасштабного вторжения) некоторые видят старт нового этапа войны.

Владимир Путин 21 февраля может выступить с посланием перед Федеральным собранием России. Многие эксперты ожидают, что он объявит о "новом наступлении". Кремлевский диктатор может снова озвучивать абсурдные тезисы, от которых уже все устали. 24 Канал проанализировал, что Путин может сказать россиянам и миру.

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Большое ИПСО: что не так с материалом Foreign Policy

Главной темой февраля 2023 года в западных СМИ стало "большое российское наступление".

Одним из его вестников выступило влиятельное американское издание Foreign Policy . 9 февраля на своих страницах обозреватели рассказали о 1 800 танках, 3 950 бронемашинах, 2 700 артсистемах, 810 РСЗО, 400 истребителях, 300 вертолетах, а главное – 300 000 российских солдат, которых готовится бросить в бой Путин в ближайшие 10 дней.Акцент в материале сделали на якобы системных изменениях в армии россиян и проделанной работе над ошибками. Якобы новая армия вторжения будет лучше той, которая была разбита зимой и весной 2022 года, а потому на этот раз опасность страшнее.

Статья должна была посеять панику и напомнить о мощи России, однако на самом деле только ударила по репутации издания. Даже беглый анализ "аналитики" от Foreign Policy указывает, что это банальный вброс, ведь ничего подобного у россиян нет и в помине.

Да, армия вторжения может теперь насчитывать 300 000 солдат, однако это не ударные группы, а разбросанные по всему фронту подразделения, которым не хватает техники и снарядов.

Качество техники россиян тоже вызывает большие вопросы. В то время как ВСУ начинают получать современные образцы западного оружия (по определению, лучше и эффективнее российского), армия агрессора воюет на технике второй половины прошлого века с тенденцией к появлению на фронте образцов времен уже Второй мировой.

Все это дает основания говорить о "большом плане" россиян, как грандиозном ИПСО с нагнетанием истерии через западные СМИ и активизации "спящих агентов" – лидеров общественного мнения, а также "большим наступлением" и новой порцией ядерного шантажа. Вершиной многоуровневой операции должна была стать "дипломатия" и намеки на раздел Украины по так называемому "корейскому сценарию" – об этом этапе разрешили сказать заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину.

Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе существующей реальности. Переговорам с учетом тех целей, которые мы озвучили публично,

– Вершинин в интервью пропагандистскому телеканалу "Звезда" выдает желаемое за действительное.

Слова подчиненного военного преступника Лаврова российские СМИ и их агенты пытаются подать как пролог к ожидаемому заявлению самого Путина.

21 февраля 2023 года он все же сделает традиционное обращение к "Федеральному собранию", которое должно было сделать еще в конце прошлого года, но то ли побоялся, то ли не нашел нужных слов. Дело в том, что формат "обращения" подразумевает формирование стратегического видения и плана действий, а с этим у России и ее лидера огромные проблемы.

Коварный план: что объявит Путин

Замысел российской спецоперации был довольно амбициозен – испугать союзников Украины и остановить или затормозить поставки современного оружия – танков, самолетов, БПЛА, дальнобойной артиллерии и т.д.

"Большое наступление" имело целью разгром ВСУ до того, как украинские защитники получат новую технику, а вместе с ней и решающее преимущество. Также подвергается ребрендингу "специальная военная операция", которая станет новой "большой отечественной войной", а Путин должен превратиться из "верховного спецоператора" в "верховного главнокомандующего".

Именно это, как ожидается, и попытается продать Путин 21 февраля.

Однако надеяться на успех ему не придется. У Украины и ее союзников есть чем ответить – визит президента США Джо Байдена в Польшу приходится именно на это время, а это означает, что это событие легко перекроет тот информационный эффект, который запланировал Кремль.

Вместе с поражением в информационном пространстве Россию ждет фиаско на поле боя.

Надежда России была на "туман войны", однако, в 21 веке это делать все сложнее.

Сейчас спутники видят все попытки сформировать ударные группировки и танковые клинья, военная разведка знает о передислокации частей и подразделений, а политическая раскрывает бестолковые "многоходовки" еще на начальных стадиях.

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Самое же главное заключается в том, что сейчас ВСУ значительно мощнее образца февраля 2022 года. имеют больший опыт, количество, качество и лучшее вооружение. О качестве армии агрессора говорить не приходится – весь цвет российского войска бесславно пал в боях на Киевщине, сгорел в танковых колоннах Сумской области, пылал под Харьковом и методически уничтожался на Донбассе и под Херсоном. Вместо элитных частей (тех самых десантников и морпехов) пришли "чмобики" – без должного опыта, особого желания и мотивации и, конечно же, без обеспечения и качественного оружия.

Большое наступление уже началось

Между тем, российское наступление действительно началось, однако это не был новый "Брусиловский прорыв" (масштабная военная операция времен Первой мировой, приведшая к прорыву Западного фронта в 1916 году) и точно не "10 сталинских ударов" (серия последовательных стратегических операций на восточном фронте в 1944 году).

Мы увидели имитацию наступления на Запорожском направлении и несколько операций тактического уровня на Донбассе. Незначительных успехов враг добился под Бахмутом и Кременной, однако они не стали сюрпризами для украинского командования. При этом продвижение россиянам дается чрезвычайно тяжелой ценой. Но даже численное преимущество и тактика "мясных атак" далеко не всегда дают результат. Штурм россиянами Угледара завершился полным фиаско, ВСУ показали врагу, что такое современная война.

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Фактически за несколько суток боев только на Угледарском направлении, возле Донецка, Россия потеряла более ста единиц техники. Одних только танков потеряно более 30 – целый батальон. ВСУ "разбили" россиян – 155-я бригада морской пехоты ВС РФ потеряла уже третий склад артиллерии. Кадры разгрома появились в сети и создали иллюзию уничтожения россиян в формате онлайн.

, что командование ВСУ не бросило в бой в "пожарном порядке" новые части, которые готовятся к контрнаступлению и проходят боевое слаживание на западной технике.

Январь и февраль 2023 стали рекордными по потерям для россиян. Агрессор вышел на показатели плюс 20 000 убитыми в месяц и не планирует сбавлять обороты. Напомним, что украинский Генштаб представляет довольно консервативные цифры потерь россиян, которые могут быть значительно выше. Также потери врага – это не только ликвидированные, но и раненые, военная наука определяет их в отношении 1 к 3 (при этом состояние медицины в России и традиционное отношение к людям намекают, что это легко может быть и 1 к 4, а то и 1 к 5).

Таким образом, возникает картина, когда при нынешней интенсивности боевых действий только за месяц Россия теряет в Украине от 80 000 до 100 000 солдат. И это еще не учтены "отказники" – сейчас среди окупантов начался настоящий "флешмоб" – они записывают обращения к командованию и всем своим видом намекают, что не хотят воевать. Если раньше россияне такие случаи пытались "тушить", то сейчас целые подразделения просто выводят в тыл. И ждут у моря погоды.

Актуально Ситуация похожа на ад, – военный ВСУ рассказал о действиях врага под Бахмутом

Новая мобилизация в России: какой она будет

Сейчас Россия стремительно теряет свой главный ресурс из оставшихся – людей. В сентябре 2022 года Путин объявил о "частичной мобилизации" – тогда в армию забрали около 300 000 человек. Некоторые эксперты называют цифру значительно больше, это может быть правдой, ведь де-факто скрытая мобилизация началась в России еще с осени 2021 года и продолжается и сейчас. Благодаря этому, экономика России получила болезненный удар, который покажет себя в полной мере в 2023 году, но армия вторжения набрала ресурс во избежание катастрофы на фронтах уже осенью 2022 года.

Сейчас этот ресурс снова исчерпывается и для России возникает необходимость новой массовой "частичной мобилизации". Это понимают также и в Украине, а потому играют на опережение – сначала министр обороны Резников поздравлял российских "чмобиков" с Новым годом, затем о январской мобилизации заявляли представители ГУР МО. Тогда им удалось посеять панику в России и спровоцировать ее руководство на отсрочку объявления большой мобилизации.

Желание россиян "не играть по правилам Украины" позволило нам выиграть время и отсрочить появление в российской армии новой крови. Ведь для создания из гражданского хотя бы подобия военного нужно время, а оно играет на Украину, которая и сама проводит боевое слаживание новых частей.

Самоубийственные атаки россиян не достигли цели, а агрессор понес огромные потери. И этот факт может сыграть ключевую роль уже в последующие месяцы, когда должно начаться украинское контрнаступление. Видим парадоксальную ситуацию, когда для России было бы правильнее встать в глухую оборону, но они пошли в наступление и понесли большие потери. В итоге в скором времени они не смогут ни наступать, ни обороняться.

Они готовятся ко второй волне мобилизации, но, по нашим оценкам, они воздержатся, потому что не преодолели все трудности, с которыми столкнулись во время первой волны. Они не были готовы к такой масштабной мобилизации ни тогда, ни сейчас.

— спикер ГУР МО Вадим Скибицкий 12 февраля 2023 года объясняет, что не так с новой российской мобилизацией.

Сейчас появляются сообщения, что Путин все же объявит о новой волне мобилизации 21 февраля – после того, как объявит о начале новой "отечественной войны". Это значит, что скоро на фронте могут появиться новые партии "пушечного мяса", а динамика потерь россиян в очередной раз увеличится до новых рекордов, будет еще больше паники и дезертиров, больше анархии и "хлопка" в тылу.

Почему Россия проиграет

Да, нам будет тяжело, однако все это свидетельствует об агонии России. Ее планы потерпели фиаско – шантаж не прошел, а хитрые ИПСО провалились. 14 февраля 2023 года состоится новая встреча в формате Рамштайн, где будет объявлено о новых пакетах военной помощи Украине. Далее, на годовщину вторжения, 24 февраля, ЕС объявит о 10-м пакете санкций против России, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже пообещал, что будет очень больно. Как видим, играть в "сакральные даты" могут не только в Кремле.

Что может в этой ситуации Россия? Возможно, это будет новая "банзай-атака", не исключено – новый массированный ракетный обстрел, сейчас в условиях "ракетного голода" враг может проводить их только раз в 2 недели, чтобы восстановить хотя бы минимальный арсенал. Последний большой обстрел был 10 февраля, поэтому Россия может решиться на новый под годовщину вторжения. На большее агрессор не способен.