Медведь на манеже: о чем (не) сказал Путин и при чем здесь право

Почти два часа Путин посылал международное право в направлении русского корабля. О чем сказал, не сказал, но очень намекал российский президент во время своего ежегодного (правда, перенесенного) обращения к Федеральному собрании, и почему это еще раз демонстрирует, что Россия нарушает международное право, читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Защита от "неонацистского киевского режима"

Владимир Путин продолжает распространять басню о неонацистском перевороте в Украине в 2014 году. Вероятно, президент России забыл, как поначалу де-факто признавал этот самый "киевский режим", регулярно продолжая общение с его высшими представителями. Путин хотел диктовать правила, и как только его послали – заговорил о киевской угрозе.

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На самом деле, угрозой безопасности и международному правопорядку является сам президент России. Российский диктатор уже давно прославился подходом, который Атлантический Совет окрестил "Доктрина Путина". То есть, вопреки международному праву, поддерживать насилие авторитарных режимов по всему миру – от Беларуси до Сирии, от Судана до Венесуэлы. Царь Кремля рассказывает о западном "отвратительном методе обмана" – лукавом поведении, связанном с разрушением Ирака, Ливии и Сирии. Однако он забывает, каких масштабов достигла тирания в этих государствах и сколько граждан стали жертвами систематических зверств друзей Путина.

Президент России вспоминает о преступлениях "киевского режима" на Донбассе, однако почему-то забывает сравнить, сколько населения в этом регионе он убил, замучил, изнасиловал и депортировал сам.

В итоговом отчете по предварительному изучению ситуации на Востоке Украины Международный уголовный суд делает выводы о совершении российскими агентами деяний, обладающих признаками военных преступлений и преступлений против человечности. В то же время Европейский суд по правам человека в предварительном решении признает юрисдикцию по 9 из 14 заявленных нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кто еще террорист?

Путин настаивает: "Запад использует против России террористов, неонацистов и лысого черта". Однако именно действующий российский режим признан террористическим на европейском уровне. Именно Россия – государство, финансирующее терроризм, сбивает гражданские самолеты и массово атакует гражданское население в Украине. Именно российские агенты так называемых частных военных компаний совершают военные преступления и преступления против человечности не только в Украине, но и на других континентах, массово терроризируя гражданское население.

По словам Путина, Запад уверен, что не победит на поле боя. Однако, осознавая неспособность "второй армии" взять и удержать хотя бы один областной центр, он сам ведет войну, прежде всего с мирной украинской нацией, рассказывая об экзистенциальной угрозе России.

Откуда экзистенциальная угроза

Тирания не может держаться без четкого образа внешнего врага. Режим Путина – не исключение. Похоже, российский диктатор вместе со стандартами управления от СССР также унаследовал давнюю обиду на отказ принять государство в НАТО. 31 марта 1954 года Москва направила официальную ноту с просьбой взять СССР в Альянс. Но НАТО сказало "нет".

Несмотря на то, что уже с путинской Россией европейцы пытались построить региональную архитектуру безопасности, несмотря на ее агрессию против Молдовы, Грузии, Чечни и Украины, оскорбление остается, и именно НАТО представляет эту экзистенциальную угрозу.

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Путин "старался" достичь мира, предложив в декабре 2021 года Альянсу Пакт Молотова – Риббентропа 2.0, которым два государства, а также НАТО должны решить судьбу пограничных к России суверенных субъектов, вернувшись к концепции сфер интересов, которые сам Путин выдает за ликвидацию "коренных угроз".

Это предложение отклонили по понятным причинам: все государства равны, ни одно из них не может навязывать свою волю. Но самому президенту России о таком основополагающем принципе международного права неизвестно. Он до сих пор живет в реалиях конца Первой мировой войны, где агрессия остается доступным средством, а страны делятся на цивилизованные и варварские.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и отважной борьбы украинцев, манипуляции Путина получают обратную реакцию: НАТО объявляет об укреплении восточных рубежей, а нейтральные государства решают присоединиться к Альянсу.

Вновь угрозы применить ядерное оружие

Несмотря на то, что Путин не говорит открыто, он все же угрожает ядерным оружием миру. Причем, как универсально признанный шут, он использует юридический язык – цитату из консультативного заключения Международного суда ООН по законности применения или угрозы применения ядерного оружия 1996 года:

“[...] в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны”.

Действительно, в такой критической ситуации Международный суд не уверен, что применение ядерного оружия абсолютно запрещено, хотя принципы пропорциональности и гуманности будут явно нарушены такой реакцией.

Для тех, кто не понял подобный намек, Путин особо подчеркивает, какой мощный в России ядерный потенциал. Правда, другие государства, имеющие такое оружие, неоднократно уверяли, что случится с диктатором в случае принятия решения нажать на ту же кнопку.

Американские войны и русский мир

В России посчитали: от "агрессии" США за 20 лет погибли почти 900 тысяч человек, еще 38 миллионов – стали беженцами. От агрессии самой России только в течение 2022 года погибли почти 150 тысяч ее собственных граждан, а более 18 миллионов украинцев – были вынуждены бежать за границу. С такими темпами насилия и зверств Путин превзойдет предписанные США показатели уже через несколько лет, хотя об этом он, конечно же, забыл сказать.

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Посчитали в России также чужие деньги: "Мероприятие уже потратило более 150 миллионов долларов на сотрудничество и вооружение киевского режима". Сколько потратила Россия на финансирование террористов по всему миру и регулярные международные преступления против украинцев подсчитать трудно. Однако стоимость одного только крейсера "Москва" (750 миллионов долларов) и одной ракеты Х-101 (13 миллионов долларов) позволяет предположить, что и по этому показателю Путин уже давно опередил "коллективный Запад".

Говорили-болтали…

Речь Путина можно анализировать вечно, однако в контексте международного права все ясно с первых нескольких минут: признавать преступления собственных агентов в России не планируют, привлекать виновных к ответственности тоже. Прекратить агрессию и насилие для диктатора кажется невозможным.

В очередной раз "медведь на манеже" издевался над фундаментальными принципами международного права и ценностями международного сообщества, искажая их содержание и понимая, что это может быть его последнее ежегодное обращение.