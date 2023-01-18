Все козыри Путин уже использовал, – политолог объяснил никчемное обращение главы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 18 января, выступил с очередным нелепым обращением к населению страны-агрессора. Во время его речи прозвучали абсолютно прогнозируемые заявления.

Так, глава Кремля уже сказал все, что только можно было. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Александр Антонюк.

Заметьте Путин не поражает своей новизной, – политолог о "срочном обращении" диктатора

Путин уже использовал все свои козыри

Все козыри, которые можно было использовать, Путин уже использовал,

– заметил политолог.

Накануне ожидалось, что во время обращения российский диктатор объявит общую мобилизацию в России. Хотя пока этого не произошло, но это только вопрос времени. По состоянию на сегодняшний день россияне и так проводят скрытую мобилизацию в стране.

Однако вопрос в том, насколько российские и белорусские военные центры готовы подготовить и обеспечить количество военных, которое страна-агрессор хочет мобилизовать.

Антонюк прокомментировал нелепое обращение Путина: смотрите видео

В то же время остальные заявления Путина не содержат ничего нового. Стратегия российских захватчиков не меняется – они стремятся совершенно уничтожить Украину как суверенное государство.

"Понятия "денацификация" и "демилитаризация" на простой язык переводятся как геноцид украинского народа", – отметил политолог.

Обращение Путина: что известно