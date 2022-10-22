Украинские защитники ежедневно продвигаются вперед, – Зеленский о блестящих успехах ВСУ

Украинские защитники уже 241 день противостоят нашествию россиян. Более того, несмотря на российские атаки, они ежедневно продвигаются вперед.

Об этом во время своего вечернего обращения 22 октября рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против украинской инфраструктуры и гражданских может как-то затормозить активные действия ВСУ или создать какие-то трудности в обороне нашего государства.

К теме Как украинские истребители уничтожали ракеты врага: в сети показали видео

ВСУ ежедневно продвигаются вперед

Президент подчеркнул, что украинцы – объединенные и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне.

Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно – я подчеркиваю: ежедневно продвигаются вперед. Неплохие результаты демонстрируют и наши Воздушные силы,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что, конечно, у Украины еще нет технической способности сбивать 100% российских ракет и ударных дронов.

"Постепенно мы придем и к этому – с помощью наших партнеров, я уверен. Но уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем", – рассказал глава государства.

По его словам, только за первую половину суток 22 октября сбили:

20 ракет – "Калибров" и Х-101,

свыше 10 иранских "шахидов".

"В очередной раз хочу сегодня поблагодарить наших воинов – истребителей и зенитчиков воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр", а также мобильные огневые группы всех Сил обороны за спасенные жизни наших людей и сохраненную инфраструктуру Украины", – подытожил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

К теме Иран поставляет России убийства за кровавые деньги, – Зеленский о дронах-камикадзе

ВСУ сбивают 85% иранских дронов-камикадзе

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что за 2 последние недели украинские защитники сбили ориентировочно 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Это был вопрос времени. Мы это неоднократно отмечали,

– добавил спикер.

Он отметил, что бойцы ВСУ приобрели определенное понимание:

о том, как организовать взаимодействие и прикрытие на определенных участках,

какими силами и средствами осуществлять обнаружение и уничтожение вражеских дронов.

Стоит посмотреть – Оккупанты полностью покинули 2 населенных пункта на Херсонщине: видео