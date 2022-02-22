Зеленский срочно обратился к украинцам из-за признания Путиным боевиков

На фоне угрозы российского вторжения президент Владимир Зеленский 21 февраля выступил со срочным обращением к украинцам.

Обращение Зеленский записал после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Важно Зеленский провел срочные консультации с Шольцом и Макроном

Зеленский успокоил украинцев

"У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Поэтому я не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем. За мной – Украина в ее международно признанных границах. И они останутся такими. Несмотря на все, несмотря на любые заявления России", – отметил политик. Он поблагодарил граждан за то, что сохраняют спокойствие и уверенность в себе.

Вы в очередной раз доказываете, что украинцы – умная и мудрая нация. И несмотря ни на что сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому,

– добавил Зеленский.

Он заверил, что границы Украины надежно защищены, а военные готовы противостоять агрессору. Впрочем, Украина остается преданной политико-дипломатическому урегулированию. "Власть не поддается на любые провокации. Создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают", – отметил политик.

Президент осудил действия России

Зеленский подчеркнул, что причин для бессонной ночи нет. Мол, если они появляются – гражданам сразу об этом сообщат и ничего от них не будут скрывать. Он отметил, что Украина квалифицирует действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности. Политик подчеркнул, что "легитимизация" Москвой боевиков означает ее выход из минских соглашений. Вся ответственность за вероятные последствия этого циничного шага лежит на российском руководстве.

Глава государства обратил внимание на то, что российские войска находятся на оккупированном Донбассе еще с 2014 года. Впрочем, признав своих наемников, государство-агрессор хочет легализовать там свой контингент.

Мы преданы мирному и дипломатическому пути и будем идти по нему. Мы на своей земле. Мы никого и ничего не боимся. Мы ничего и никому не должны. Мы никого и ничему не отдадим,

– отметил Зеленский.

Переговоры с мировыми лидерами

Глава государства объяснил, с кем он уже успел провести переговоры, а с кем – планирует в ближайшее время пообщаться. В то же время, подчеркнул Зеленский, сейчас – самое время, чтобы окончательно узнать, "кто наш настоящий друг и партнер", а кто – будет оставаться им только на словах.

Президент сообщил, что наш МИД направил государствам-членам Совета Безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием провести консультацию.

В то же время Зеленский инициировал созыв заседания Совбеза ООН и проведение специального заседания ОБСЕ.

Также глава государства инициировал проведение экстренного заседания "нормандской четверки".

Политик пообщался с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцом, Джо Байденом, Борисом Джонсоном и Шарлем Мишелем. Дальше будет разговор с Реджепом Эрдоганом.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Что этому предшествовало

Последние несколько дней фиксируют серьезное обострение на Донбассе. Боевики срывают все договоренности, десятки раз открывая огонь. 21 февраля в результате обстрела Зайцево погибли двое военных, еще трое – ранены. Кроме того, оккупанты палят и в гражданскую инфраструктуру. Они обстреляли счастье и Врубовку. Тысячи людей остались без света, воды и газа.

Президент России Владимир Путин 21 февраля собрал заседание Совбеза России, на котором обсуждал "легитимизацию" боевиков. Звучали даже заявления о "присоединении Донбасса".