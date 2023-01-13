Это четкий сигнал неудачи врага, – Зеленский о расколе внутри России
Источник:Владимир Зеленский
Поражение России неизбежно в этой войне, которую она развязала на украинских территориях. В этом, в частности, уверен глава государства Владимир Зеленский. Он констатировал, что внутри вражеской страны начинается раскол.
По словам президента, за 324 дня после начала полномасштабного вторжения все изменилось для России и ее руководства. Зеленский акцентировал на том, что в Кремле уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то якобы "тактическое продвижение", хотя реальных побед у "второй армии мира", как известно, нет.
Читайте также Для перераспределения власти: Пригожин собирается обанкротиться олигархами из окружения Путина
Мы должны не прекращать давить на врага
Очевидно, что Украина ни в коем случае не должна складывать оружие и должна бороться до последнего. России и ее террористическому режиму скоро наступит неизбежный конец. Следует в это верить.
Это (споры внутри России – 24 Канал) четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери. Благодарю всех, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех других наших фронтах,
– сказал президент.
В то же время, он отметил всех работников Службы внешней разведки нашего государства. Как сказал Зеленский, они являются теми, кто работает обычно совершенно незаметно и о ком немного говорят. Однако они являются теми защитниками Украины, которые реально приближают очень веские решения партнеров и, собственно, нашу победу.
Самая тяжелая ситуация – на Востоке
- Стоит сказать, что на протяжении многих месяцев самые ожесточенные бои ведутся на Востоке нашего государства, в частности на Донетчине. Сначала враг пытался захватить Бахмут, однако впоследствии сконцентрировал усилия на взятии Соледара.
- Враждебная пропаганда даже дошла до того, что начала рассказывать о захвате города, однако впоследствии эту информацию опровергли в ВСУ. Дошло даже до того, что эту мантру кремлевских СМИ подхватили западные издания.
- Вскоре в ВСУ также подчеркнули, что под Бахмутом ситуация остается крайне тяжелой, поэтому смещать акцент исключительно на Соледар не стоит.
- В то же время в пресс-службе 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск рассказали, что ценят жизнь каждого солдата и информацию об отступлении не подтвердили.