Это четкий сигнал неудачи врага, – Зеленский о расколе внутри России

Поражение России неизбежно в этой войне, которую она развязала на украинских территориях. В этом, в частности, уверен глава государства Владимир Зеленский. Он констатировал, что внутри вражеской страны начинается раскол.

По словам президента, за 324 дня после начала полномасштабного вторжения все изменилось для России и ее руководства. Зеленский акцентировал на том, что в Кремле уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то якобы "тактическое продвижение", хотя реальных побед у "второй армии мира", как известно, нет.

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Мы должны не прекращать давить на врага

Очевидно, что Украина ни в коем случае не должна складывать оружие и должна бороться до последнего. России и ее террористическому режиму скоро наступит неизбежный конец. Следует в это верить.

Это (споры внутри России – 24 Канал) четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери. Благодарю всех, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех других наших фронтах,

– сказал президент.

В то же время, он отметил всех работников Службы внешней разведки нашего государства. Как сказал Зеленский, они являются теми, кто работает обычно совершенно незаметно и о ком немного говорят. Однако они являются теми защитниками Украины, которые реально приближают очень веские решения партнеров и, собственно, нашу победу.

Самая тяжелая ситуация – на Востоке