Балки падали одна за другой: свидетель обрушения Дегтяревского моста рассказал об инциденте
Источник:Новости.LIVE
Технический журналист Павел Авдокушин присутствовал во время обрушения Дегтяревского моста на Шулявке в Киеве. По его словам, сработал принцип домино.
Павел Авдокушин является членом Национального союза журналистов Украины и независимым инфраструктурным обозревателем. На Дегтяревском мосту, где 30 сентября произошел обвал, он выполнял функции технического журналиста, то есть снимал процесс возведения конструкции.
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Что произошло на мосту
Мужчина как раз снимал, как крепят мостовые балки. На камеру он сказал, что седьмая балка стоит и ждем восьмую. После завершения съемки Авдокушин спрятал камеру и развернулся, чтобы уходить. За его спиной послышался шум: балка выгнулась в сторону крана, потом в другую сторону, а затем начала ломаться.
Здесь начинается физика. Она висела на стропах, начала складываться, и те концы, которые были на стропах, ударили первую балку. Последовал эффект домино: балки одна за другой начали падать,
– рассказал журналист.
При съемке Авдокушин не видел каких-либо отклонений или проблем с балкой. Точную причину обрушения должны установить эксперты. Эти балки мужчина называет экспериментальными, ведь в Украине их используют во второй раз: первые, 33-метровые, были в Бородянке. На Шулявке использовали 36-метровые от завода Ковальской.
Возможно, балки крепили слишком быстроВ субботу, 30 сентября, в полпервого Павел Авдокушин на своей странице в фейсбуке выложил фото моста и написал: "Третья балка смонтирована. Выкладываю фотографии фактически в режиме реального времени. Ребята разогнались не на шутку".
Первую 36-метровую балку на левый путепровод смонтировали 30 сентября около 11-ти. Все 14 балок проезда должны были установить в течение выходных.
Как комментируют власти
В КГГА говорят, что ответственность за проведение работ на объекте несет непосредственно подрядчик, а движение транспорта на участке улицы Александра Довженко возобновят до 5 утра 2 октября.
При монтаже седьмой балки в проектное положение она утратила свою стойкость. При падении балка зацепила часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению других шести балок пролетного строения,
– отметили чиновники.
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Пожар на нефтепроводе на Прикарпатье
- 30 сентября произошло еще одно чрезвычайное событие. В Ивано-Франковской области в селе Стрымба произошел прорыв нефтепровода. Пожар перекинулся на частный дом, а дым, по словам очевидцев, был виден в 10 километрах от места происшествия.
- По состоянию на 19:43 известно о 9 пострадавших. Двое детей и трое взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела – более 70 процентов.