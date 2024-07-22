Обрыв канатной дороги в Киеве: из Днепра вытащили тело парня
21 июля возле Пешеходного моста в Киеве произошел несчастный случай. Парень упал в Днепр из-за обрыва канатной дороги. К сожалению, из реки достали его тело.
21 июля около 13:42 стало известно, что в результате обрыва троса на аттракционе человек упал в воду. По имеющейся в полиции информации, пострадавший – 20-летний парень, приехавший в столицу на отдых из Винницы.
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Поисковую операцию остановили
Поисковая операция началась в 13:56. Она продолжалась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 квадратных метров дна, а также 12000 квадратных метров с помощью эхолота. С наступлением сумерек поиски были приостановлены.
Утром сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия. При обследовании дна реки тело погибшего парня было найдено.
В КГГА уточнили, что тело нашли на расстоянии 30 метров от берега и глубине 9 метров. Его доставили на берег и передали правоохранителям.
Из Днепра вытащили тело парня: смотрите видео + 18
Трагедия на Днепре в Киеве / Фото ГСЧС
- Напомним, что по факту трагедии начато уголовное производство по двум статьям: нарушение правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей и служебную халатность, повлекшую гибель человека.
- Между тем, без реакции не оставили смертельный инцидент в КГГА. Там заявили, что потребуют от правоохранителей тщательного расследования как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.
- В Киевской городской прокуратуре рассказали, что еще в 2021 году пытались остановить работу указанного аттракциона.
- Прокуроры просили Хозяйственный суд Киева признать незаконным распоряжение КГГА, который был признан ереможцем инвестиционного конкурса компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья.
- Городские власти Киева ответили на обвинения прокуратуры.