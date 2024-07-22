Братья приехали на отдых: что известно о парне, который погиб на канатной дороге в Киеве

В Киеве 21 июля произошел несчастный случай: парень упал в Днепр из-за обрыва канатной дороги и погиб. В этот момент на аттракционе были родные братья.

Тело парня нашли на расстоянии 30 метров от берега и глубине 9 метров. Его доставили на берег и передали правоохранителям.

Читайте также Мгновенно и на огромной скорости: видео обрыва троса на канатной дороге в Киеве

Что известно о погибшем парне

Во время того, как произошла трагедия на Днепре, аттракционом воспользовались два брата – они приехали на отдых в столицу из Винницы.

Ребята сняли номер в отеле и пошли на прогулку по городу, а увидев работающий аттракцион, решили им воспользоваться,

– сообщили журналисты со ссылкой на правоохранительные органы.

На аттракционе старшему на четыре года брату удалось добраться до конца переправы, а меньший упал в воду, когда оборвался трос.

Известно, что погибший парень учился на специалиста по IT в Виннице, он не имеет никакого отношения к службе в армии. В столицу ребята приехали на отдых,

– добавили правоохранители.

К слову, в Киевской городской прокуратуре рассказали, что еще в 2021 году пытались остановить работу указанного аттракциона. Теперь из-за трагедии на аттракционе начато уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова" в момент пребывания на нем человека.