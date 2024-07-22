Тіло хлопця знайшли на відстані 30 метрів від берега та глибині 9 метрів. Його доставили на берег та передали правоохоронцям.

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Що відомо про загиблого хлопця

Під час того, як сталася трагедія на Дніпрі, атракціоном скористувалися два брати – вони приїхали на відпочинок до столиці з Вінниці.

Хлопці винайняли номер у готелі та пішли на прогулянку містом, а побачивши працюючий атракціон, вирішили ним скористатися,

– повідомили журналісти з посиланням на правоохоронні органи.

На атракціоні старшому на чотири роки брату вдалося дістатися до кінця переправи, а менший впав у воду, коли обірвався трос.

Відомо, що загиблий хлопець навчався на спеціаліста з IT у Вінниці, він немає ніякого стосунку до служби в армії. До столиці хлопці приїхали на відпочинок,

– додали правоохоронці.

До слова, у Київській міській прокуратурі розповіли, що ще у 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону. Тепер через трагедію на атракціоні розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" в момент перебування на ньому людини.