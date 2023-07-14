Могут ли мобилизовать военнообязанного с судимостью: объясняет адвокат

В Украине продолжили действие военного положения, а вместе с ним – всеобщей мобилизации. На этот раз мы обратим внимание на то, освобождает ли от нее судимость.

Помог ответить на этот вопрос нашим коллегам адвокат фирмы "Миллер" Андрей Новак. Он рассказал, могут ли избежать дальнейшей мобилизации те, у кого есть судимость.

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Судимость освобождает от мобилизации?

Речь идет о судимости, связанной с уклонением от мобилизации. Да, за это уклониста может ожидать как административная, так и уголовная ответственность. Поэтому адвокат подчеркнул, что судимость за избегание мобилизации не освобождает от нее.

Эксперт объяснил, что уклонение от мобилизации не считается тяжким преступлением.

Привлечение к мобилизации по такой статье не означает, что мужчина уже не может быть мобилизован. В теории, если ему снова вручат повестку, его могут мобилизовать,

– отметил он.

С учетом того, что уклонение от мобилизации – не тяжкое преступление, то этих нарушителей с военного учета не снимают. Если же речь идет о тяжком или особо тяжком преступлении, то нарушителей снимают и не мобилизуют. В то же время, у них отсутствует возможность пересекать государственную границу.

Обратим внимание, что в последнее время возникло немало скандалов во время попыток вручить повестки военнообязанным. Узнайте, что делать в случае, когда силой затащили в военкомат.

Насильно затащили в ТЦК СП: что делать

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, чего не стоит делать, если в военкомат все-таки затащили и "закрыли" там. По его словам, прежде всего не следует спорить и драться с вооруженными военными. Такие действия могут плохо закончиться.

Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение пределов самообороны,

– сказал он.

По словам эксперта, военнообязанный, силой привезенный в ТЦК, имеет определенные закрепленные права. В этом материале можно с ними ознакомиться.