Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась, – Сырский

Обстановка на Восточном фронте в течение последних дней существенно обострилась. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, с чем это связано.

По его словам, это связано прежде всего со значительной активизацией наступательных действий оккупационных войск после проведения президентских выборов в России.

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Сырский рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. Также на Покровском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, используя десятки танков и БМП.

По словам Сырского, этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности. Несмотря на немалые потери, враг наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха.

"Поэтому, первый день моей (Сырского – 24 Канал) работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер для стабилизации обстановки, повышения эффективности действий наших войск и нанесения максимальных потерь подразделениям противника", – отметил Сырский.

Главнокомандующий Сил обороны рассказал, что в соответствии с результатами заслушивания выводов относительно характера действий оккупантов были приняты решения, направленные на усиление наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО. Также, пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств.

Снова встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия. Только это даст нам возможность победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Кроме этого, Сырский отметил, что второй серьезной проблемой является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для того, чтобы они могли максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения.

По его словам, в первую очередь решение этой задачи возлагается на командование Сухопутных войск, которое, как он отметил, в полном составе вернулось из района боевых действий.

Результаты работы Главнокомандующего ВСУ будут учтены в планах подготовки войск и органов управления.

"Конечно, отметил лучших воинов отличиями и ценными подарками. В личном общении с нашими военнослужащими обсудили текущую ситуацию, а также пути решения всех проблемных вопросов. Мы осознаем реальный масштаб и степень угрозы со стороны противника и готовы к проведению адекватных и эффективных действий", – рассказал Сырский.

Что происходит на фронте по состоянию на 13 апреля