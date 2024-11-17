В Днепропетровской области в результате обстрела погибли двое железнодорожников

Вражеский удар по депо в Днепропетровской области привел к жертвам и ранениям среди работников железной дороги. Двое железнодорожников погибли, еще трое получили ранения.

Массированный вражеский обстрел 17 ноября привел к жертвам среди железнодорожников, состояние раненых пока удовлетворительное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Вражеский обстрел вызвал жертвы среди железнодорожников

Трагедия произошла в результате очередного обстрела российских военных, которые попали по железнодорожному депо в Днепропетровской области. Двое железнодорожников погибли, трое получили ранения, угрозы их жизни нет.

В Укрзализныце выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и поблагодарили железнодорожников за преданный труд.

Мы все благодарны каждому железнодорожнику за храбрость и повседневный нелегкий труд,

– добавляют в Укрзализныце.

Напомним, 17 ноября под удар в частности попал Киев. Россияне использовали различные виды ракет и ударные беспилотники. В результате атаки поврежден жилой дом в Печерском районе и зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Днепровском районах, есть один пострадавший.