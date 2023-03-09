Выпустили все, что собрали – военные эксперты Жданов и Свитан о ракетной атаке россиян
Оккупанты 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного базирования. Россияне пытались вывести украинскую энергосистему из строя, но это им не удалось.
Военный эксперт Олег Жданов вместе с военным экспертом, полковником запаса ВСУ, летчиком-инструктором Романом Свитаном в эфире 24 Канала прокомментировали ракетную атаку россиян. По словам Романа Свитана, оккупанты на массированную атаку потратили месячный выпуск ракет.
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"Собирали долго, по закромкам "соскребали" со всей России. За месяц они собрали 48 ракет "Калибр", Х-101, Х-555. Привлекли 6 "Кинжалов", 6 Х-22, пытались нанести удары, некоторые достигли цели", – сказал он.
"Желторотики" в воздухе
Полковник запаса ВСУ отметил, что все из-за того, что эти ракеты украинские военные не могут перехватывать, пока в Украину не приедут ЗРК Patriot и SAMP/T.
А Х-31П и Х-59 просто попали не туда, куда должны были. Здесь уже проблема в профессионализме авиаторов. "Желторотики" начинают летать, а это – непрофессионалы,
– рассказал Свитан.
Поэтому, по словам летчика-инструктора, оккупанты не могут выполнить боевое задание.
"И наша система отработала, как смогла – 34 крылатых ракеты сбили. А общий удар конечно не выполнил ту задачу, которую россияне ставили", – заметил он.
Почему россияне обстреляли Украину разными типами ракет: смотрите видео
Есть ли у россиян новая тактика
В то же время военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что оккупанты впервые обстреляли Украину из таких разных типов ракет. Он считает, что это была не новая тактика россиян.
Это все, что могли. Все, что собрали. Все что нашли. Я так понимаю, нехватка ракет некоторых категорий заставляет Россию делать такой микс из тех ракет, которые есть,
– сказал Жданов.
Военный эксперт отметил, что чем больше типов ракет применяется в одном ударе, тем сложнее согласовать и организовать такой массированный ракетный удар.
"Я не удивлюсь, что попадание некоторых ракет не произошло благодаря профессионализму. А может и благодаря тому, что подразделения или группы офицеров, разрабатывающих маршруты и вводящие координаты цели, были просто перегружены", – рассказал Олег Жданов.
Ракетная атака 9 марта: последние новости
- Россия 9 марта нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запустили 81 ракету разного базирования. Силы ПВО сбили 34 крылатых ракеты из 48 и 4 из 8 дронов-камикадзе.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после ракетного удара энергосистема Украины остается цельной, однако в некоторых областях возможны временные отключения электроэнергии. В целом россияне повредили объекты генерации и распределения в 8 регионах.
- Президент Украины выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Также Владимир Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.