В Авдеевке из-под завалов извлекли тела двух погибших: пострадала женщина – в тяжелом состоянии

Днем 23 мая россияне нанесли авиационный удар по 2 многоэтажкам в Авдеевке. В одном из домов, куда попала бомба, из-под завалов достали 2 раненых и 2 погибших.

Кроме этого, 3 других человека, которые могли бы находиться в разрушенном здании, были в другом месте. Об этом в эфире национального марафона рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует 24 Канал.

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В Авдеевке продолжают разбирать завалы

Барабаш подчеркнул, что около 10 утра россияне попали в 5-этажный и 9-этажный дома. В первом из них, к счастью, людей не было, а вот в другом под завалами находились несколько жителей.

Он также отметил, что после авиаудара местные мужчина и женщина сразу получили ранения. Жительнице Авдеевки оказывают помощь в больнице.

О женщине пока ничего неизвестно, потому что она без сознания, в очень тяжелом состоянии,

– подчеркнул Барабаш.

Мужчина, по словам руководителя, находится в состоянии средней тяжести. Кроме этого, при разборе завалов выяснили, что 2 человека погибли: это 93-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Барабаш также подчеркнул, что удары по Авдеевке однозначно нанесли бомбами ФАБ-500, которые весят не менее 500 килограммов.

Коммунальщики не могут разобрать завалы из-за постоянных обстрелов Авдеевки

ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС России, бывших советских республик и стран-заказчиков. Сама бомба может содержать до 300 килограммов взрывного наполнения.

Руководитель отметил, что работы по завалу очень усложняются из-за того, что в городе нет специальной техники. К тому же сразу после авиаудара оккупанты наносили еще десяток артиллерийских ударов по городу, а также обстреляли Авдеевку из РСЗО "Град".

"Из-за этого мы трижды прекращали проводимые вручную работы. Надеюсь, что завтра мы все же продолжим эти разборы завалов", – добавил Барабаш.

Напоследок он сказал, что город каждый день просто ровняют с землей. Более того, почти каждый день в Авдеевке после российских ударов есть погибшие и раненые.

Какая ситуация в Авдеевке сейчас