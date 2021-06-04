Обстрел автобуса под Волновахой: главарь "Оплота" получил пожизненное

В Запорожье осудили боевика, причастного к страшной трагедии под Волновахой, в которой погибли 12 пассажиров автобуса. Он как руководитель обстрела получил пожизненное заключение.

Куйбышевский районный суд Запорожской области признал гражданина Украины виновным в террористическом акте. Кроме пожизненного, ему назначили конфискацию имущества.

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Дал приказ обстрелять блокпост из "Града"

В апреле 2014 года мужчина вступил в состав террористической организации оккупантов – так называемое подразделение батальона "Оплот".

13 января 2015 года он отдал приказ обстрелять из "Града" блокпост Вооруженных Сил Украины вблизи Волновахи. Именно тогда на нем оказался автобус с мирными гражданами, которые погибли.

Обстрел автобуса под Волновахой: главное