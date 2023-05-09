В ВСУ объяснили, повлиял ли на ситуацию в Бахмуте обстрел фосфорными бомбами

Страна-террористка плевать хотела на законы ведения войны и запреты применять те или иные боеприпасы. Не один месяц пытаясь захватить украинский Бахмут и истребить защитников города-крепости, она наносит удары по нему фосфорными бомбами.

Однако даже такие попытки оказались тщетными. Об этом, в частности, рассказал в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает 24 Канал.

Интересно Последняя крупная операция россиян: Зеленский заявил, что Путин провалил дедлайн захвата Бахмута

Удары фосфорными бомбами не принесли желаемого результата

По его словам, удары по Бахмуту фосфорными бомбами, конечно, усложняли оборону. Однако они стратегически не изменили положения ни русских войск, ни героев Украины.

По мнению спикера Восточной группировки войск, эти обстрелы в очередной раз подчеркнули невероятное мужество, героизм и стойкость защитников Украины. Ведь, несмотря на удары фосфорными снарядами, украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе, где идут самые ожесточенные бои много месяцев подряд.

Несмотря на подлость врага в ведении боевых действий, наши воины выстояли. И это не изменило стратегического положения ни наших сил, ни врага. Наши позиции остаются, мы стоим,

– подчеркнул Сергей Череватый.

"Враг в течение этой войны нарушил все мыслимые и немыслимые правила войны, в том числе и в применении оружия – от мин противопехотных до фосфорных боеприпасов", – отметил спикер.

Бахмут выглядит как "ад на земле"

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что из-за циничных обстрелов фосфором Бахмут выглядит как "ад на земле". Ведь для обстрелов запрещенными боеприпасами оккупанты используют не только авиацию, но и РСЗО "Град", которые могут плотно бить по маленькому участку.

Это не артиллерия, бросающая по одному снаряду. Это – "Град". За 20 секунд одна установка выпускает 40 снарядов. Каждый из них создает очаг пожара,

– сказал Олег Жданов.

Поэтому и возникает впечатление, что горит весь город. Он подчеркнул, что к тому же от белого фосфора остаются очень тяжелые ожоги.

Что происходит вблизи Бахмута: последние новости