Огонь шел изнутри: что не так с версиями россиян об обвале дома в Белгороде
В российском Белгороде 12 мая обвалился подъезд многоэтажного дома. Конечно же, местные власти сразу решили обвинить Украину.
Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова отметила 24 Каналу, что видео с места происшествия подтверждают, что никакого прилета не было.
Кстати Похоже на события 1999 года в Москве, – OSINT-аналитик об обвале многоэтажки в Белгороде
Чем характерен взрыв дома в Белгороде
Курносова отметила, что ее больше всего удивило минобороны России, которое заявило, что их ПВО настолько неудачно сбивала якобы ракету "Точка-У", что ее обломки упали на жилой дом. Очевидно, в ведомстве решили, что списывать такое на артиллерию вообще смешно.
На видео с места происшествия, заметила она, не видно никакого движения, зато заметно одновременно взрыв и огонь. То есть действительно что-то взорвалось. И перед тем ничего не летело.
То, что прилета нет, мне кажется, вполне очевидно,
– сказала оппозиционерка.
По ее мнению, здание либо взорвали, или произошел очень серьезный взрыв, но непосредственно рядом с домом. Условно говоря, в машину могли заложить большое количество взрывчатки и взорвать.
Российская оппозиционерка добавила, что эксперты разберут все покадрово и точно скажут, что могло произойти. Но очевидно, что огонь шел изнутри здания.
Взрыв дома в Белгороде: что известно
- Утром 12 мая в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате которого обвалился целый подъезд 10-этажного дома. Российские пропагандисты уже традиционно обвинили во всем украинскую армию, мол, снаряд попал прямо в дом.
- В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины отреагировали на заявления пропагандистов. Глава ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что этот взрыв очень напоминает провокацию России или информационную кампанию по раздуванию ситуации, чтобы оправдать дальнейшие удары по жилым домам в Украине.
- Расследователи Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что по Белгороду ударили российским боеприпасом. Там подчеркнули, что важно направление удара. Выбитые в доме окна свидетельствуют, что он был с той стороны, где российский тыл.