Россияне заявили об атаке на Белгород: отчитываются о работе ПВО, но в селах пожары и попадания

В российском Белгороде сегодня снова было неспокойно. Россияне заявили, что ночью 15 мая над Белгородом и Белгородским районом сработала "система ПВО".

Российские чиновники отчитываются, что якобы было сбито несколько "воздушных целей" на подлете к городу. В то же время росСМИ сообщают о пострадавших.

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Отмечают, что пострадали двое мирных жителей в поселке Дубовое. Поэтому, хваленая российская ппо, очевидно, что таки не смогла сбить цели.

Возгорания повредили дома

В упомянутом селе Дубовое в результате прямого попадания снаряда вспыхнул частный жилой дом, собственно именно в нем пострадали люди: у женщины ранение плеча, у мужчины – ожоги.

Россияне пишут, что их доставили в областную клиническую больницу, а пожарные занимаются ликвидацией очага возгорания.

Более того, этот дом не один получил повреждения. Сообщают и о других возгораниях.

"В Белгородском районе после отражения "средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое различные повреждения обнаружены в 7 частных жилых домовладениях: выбитые окна, посеченные кровли и заборы", – говорится в сообщении.

Также россияне отметили, что обломками посечены два автомобиля и есть повреждения линии электропередачи.

Еще в одном селе – Головино повреждена кровля и потолок одного частного жилого домовладения, добавляют россияне.

Власти отчитались о сбитых дронах

На утро минобороны России отчиталось о работе их ПВО. Заверили, что над Белгородской областью за ночь уничтожили 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО "Ольха" и 9 беспилотников.

И якобы над Брянской и Курской областями перехвачено и сбито 8 беспилотников.

Что происходит в Белгороде