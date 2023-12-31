Хорошо "похлопали": в Белгороде стало больше погибших

В Белгороде выросло количество погибших и раненых, о котором ранее заявляли россияне. В городе отменили новогодние мероприятия, власти области работают круглосуточно. Возможно, будет введен режим ЧС.

Россияне жалуются, что гробов в их домах станет больше. Наконец-то и они поймут, что это такое – терять родных.

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Сколько погибших в Белгороде

Российские паблики пишут, что количество погибших возросло до 21, из них детей – до трех. Пострадали 111 человек, в том числе 17 детей, из них 5 находятся в тяжелом состоянии.

Жители других городов государства-агрессора пытаются поддержать белгородцев. Но их поддержка довольно странная: то стадион "Ростов-арена" подсветят надписью "Белгород, мы с тобой!", то новогодние празднования в Магадане отменят.

Украинскую атаку отражали буквально всем городом: почему (не) сработала ПВО в Белгороде

Российские пропагандисты упорно называют взрывы "хлопками". Впрочем, из-за обстрела города уже возбудили уголовные дела – по статьям "Покушение на убийство", "Убийство" и "Умышленное повреждение имущества". Кого же признают виновным – "хлопки"?

Оккупанты утверждали, что перехватили ракеты "Ольха" и реактивные снаряды Vampire, но "несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет" упали на город.

Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что Силы обороны ударили по военным объектам в Белгороде. А непрофессиональные действия операторов российской ПВО повлекли за собой разрушения гражданской инфраструктуры.

Россияне паникуют