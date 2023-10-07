Ракетный удар по Харькову: в городе завершили спасательные работы
Источник:Олег Синегубов
Россияне 6 октября нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего многие получили ранения и погибли. Уже 7 октября в городе были завершены все спасательные работы.
В настоящее время правоохранители документируют военные преступления, совершенные страной-агрессором в городе. Россия обстреляла Харьков баллистическими ракетами типа "Искандер".
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В Харькове завершили спасательные работы
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что экстренные службы завершили спасать людей на месте прилета в центре Харькова. По его словам, всем пострадавшим медики оказали всю необходимую помощь.
Погибли 2 человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадали 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, и 11-месячный мальчик,
– подчеркнул он.
Синегубов отметил, что состояние большинства раненых, в том числе ребенка – средней тяжести. Кроме того, в результате ракетного удара в городе повреждены 88 зданий.
Всего после ракетного удара повреждения получили 61 жилая многоэтажка, а также 46 автомобилей.
Что известно об ударе по Харькову
- Харьковчане 6 октября около семи утра начали говорить, что над городом заметили ракеты. Впоследствии в центре Харькова раздались взрывы, мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Россия обстреляла гражданскую инфраструктуру.
- На место сразу прибыли спасатели. Там они нашли тело 10-летнего мальчика, закутанным в одеяло. Впоследствии из-под завалов извлекли тело 68-летней женщины, которая была бабушкой этого мальчика.
- Кроме того, от обстрелов пострадали также и журналисты португальского телеканала RTP. Они находились в отеле у дома, который атаковали российские военные. Самая съемочная группа ранения не получила, но пострадал их автотранспорт.
- От ракетного удара также пострадала и кофейня расположен рядом с местом прилета. Там выбило все окна, но работники заведения продолжали работать, угощая спасателей, ликвидировавших последствия российской атаки.