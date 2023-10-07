Ракетный удар по Харькову: в городе завершили спасательные работы

Россияне 6 октября нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего многие получили ранения и погибли. Уже 7 октября в городе были завершены все спасательные работы.

В настоящее время правоохранители документируют военные преступления, совершенные страной-агрессором в городе. Россия обстреляла Харьков баллистическими ракетами типа "Искандер".

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В Харькове завершили спасательные работы

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что экстренные службы завершили спасать людей на месте прилета в центре Харькова. По его словам, всем пострадавшим медики оказали всю необходимую помощь.

Погибли 2 человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадали 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, и 11-месячный мальчик,

– подчеркнул он.

Синегубов отметил, что состояние большинства раненых, в том числе ребенка – средней тяжести. Кроме того, в результате ракетного удара в городе повреждены 88 зданий.

Всего после ракетного удара повреждения получили 61 жилая многоэтажка, а также 46 автомобилей.

Что известно об ударе по Харькову