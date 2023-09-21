Удар по гостинице в Черкассах: сколько людей могли быть в здании при обстреле россиян

Россия нанесла ракетный удар по Черкассам, в результате чего разрушена гостиница. На месте обстрела по состоянию на утро идет спасательная операция.

По предварительным данным, во время атаки по Черкассам в 05:40 в результате падения боевой части ракеты после отработки сил ПВО произошло попадание в гостиницу. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет 24 Канал.

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В Черкассах выросло количество пострадавших

В результате падения обломков разрушено здание с 2 до 5 этажа. Пока спасатели выясняют, сколько людей могло быть в здании гостиницы.

По словам главы Черкасской ОВА, в здании отеля могло находиться до 23 человек. Он сказал, что под завалами могут находиться еще несколько человек.

Табурец рассказал, что администратор здания пока тоже в больнице. Один пострадавший в тяжелом состоянии – он получил серьезные травмы позвоночника и головы.

Всего спасены 10 человек, из которых 7 оказана помощь и они доставлены в больницу. Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из-под завалов в Черкассах спасен один человек.

Как информирует Суспільне, в Черкассах выросло количество травмированных – восемь человек с ранениями разной степени.

Игорь Табурец рассказал, что в здании гостиницы в аренду сдавались помещения для офисов.

Удар по Черкассам: подробности