Навсегда сомкнул глаза возле хозяйского дома: в Чернигове во время обстрела погибла собака

Во время атаки Украины 13 января, к сожалению, есть попадание в Чернигов. Известно, что в результате обстрела погибла собака.

Полиция документирует последствия вражеской атаки на жилые дома в Чернигове. К счастью, среди пострадавших нет. Однако погибла собака.

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В Чернигове во время обстрела умерла собака

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Обломками вражеской ракеты нанесли разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова.

В полиции сообщили, что в результате попадания обломков вражеской ракеты повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений. Одно из зданий разрушено.

Во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев,

– сообщили в полиции.

Хозяева уцелели. Среди людей пострадавших нет.



Оккупанты убили собаку / Фото Нацполиция

Детальнее о последствиях обстрела Чернигова

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако сообщил, что после предварительного обследования последствий атаки россиян повреждено 15 домов частного сектора и многоквартирный дом.

В многоэтажном доме повреждено 14 квартир, преимущественно у них несущественно выбило балконные рамы.

Также повреждены 3 магазина – один из них был разрушен в результате боевых действий в 2022 году, однако отстраивался и должен был скоро заработать.

Обстрел Украины 13 января: главное