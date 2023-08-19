Сегодня нет безопасного места в Украине, – Маляр об атаке и выставке дронов в Чернигове

Россияне 19 августа ударили по центру Чернигова. В этот день там проходила выставка дронов.

Оккупантов донимает все успешное, что есть у украинцев. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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В Украине нет полностью безопасных мест

Маляр отметила, что россияне воюют очень эмоционально – они не просто целятся в гражданские объекты, но и ищут те, которые наиболее символичны или уязвимы для украинцев.

Россиян донимает все успешное, что у нас есть. Уже не раз они запускали ракеты именно по тем объектам, о которых до этого была очень положительная публичная информация. Конечно, они и без публичности знают, где какой объект находится, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно больнее,

– заметила чиновница.

По ее словам, было и такое, когда мероприятия проводились без публичного оглашения и освещения, но туда все равно прилетало именно в момент проведения.

"Публичные мероприятия – это всегда риск и лотерея, независимо от того обнародована о них информация или нет. Во время войны это риск обеих сторон – организаторов и посетителей (или их законных представителей, если мы о детях говорим). Да, сегодня нет безопасного места в Украине", – заявила заместитель министра.

Она подытожила, что надежно только в укрытии, поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что делает и где бывает.

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